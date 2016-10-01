بالفيديو.. بعد صاحب التوك توك..مصرية أخرى تفضح السيسي ونظامه: الجيش يعيش والشعب يتْعِدم

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بعد فيديو صاحب التوك توك المزلزل، تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية المصرية، مقطع فيديو صادم لسيدة مصرية، تكشف معاناة الشعب المصري بسبب الفقر المدقع والتوزيع غير العادل للثروات.

"شوف تيفي"

بعد فيديو صاحب التوك توك المزلزل، تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية المصرية، مقطع فيديو صادم لسيدة مصرية، تكشف معاناة الشعب المصري بسبب الفقر المدقع والتوزيع غير العادل للثروات.

وأكدت هذه السيدة أن خيرات البلاد، سُحبت من الشعب وسُلمت للجيش، موضحة بأن ما يعرض في الإعلام عن استقرار الوضع المعيشي في مصر هو مجرد كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.

وكشفت هذه السيدة المصرية في تصريحها، عن العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري خاصة على مستوى النقل والعمل والحصول على لقمة العيش وغلاء أسعار المواد الغذائية.

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المغرب شوف تيفي الصفحات الفايسبوكية الإعلام الفقر المدقع الجيش

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