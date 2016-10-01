الأحرار يطالبون بن كيران بوقف هجوم الكتائب الإلكترونية ''للبيجيدي'' ضدهم

كشفت مصادر مطلعة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار طالب عبد الإله بن كيران بتحمل مسؤولية الحرب التي يشنها محسوبون على الكتائب الإعلامية ''للبيجدي'' ضد قياديين بحزب الحمامة.

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كشفت مصادر مطلعة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار طالب عبد الإله بن كيران بتحمل مسؤولية الحرب التي يشنها محسوبون على الكتائب الإعلامية "للبيجدي" ضد قياديين بحزب الحمامة.

وأوضحت ذات المصادر، أن قياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار، أبلغوا بن كيران أنه "لا يمكنهم التحالف والتفاوض و اللقاءات في حين أن الكتائب تشن هجوما شرسا على قيادات الحزب وأعضائه على مواقع التواصل الإجتماعي".

وفي ذات السياق، طالب بن كيران في لقاء خاص مع برلمانييه بمقر حزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة الماضي الكتائب الإلكترونية بوقف ما تنشره على صفحات التواصل الإجتماعي بالقول" نحن من يدفع ثمن ما ينشر وليس أنتم".