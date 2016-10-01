اعتقال أحد أكبر مروجي الخمور بأيت ملول

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، نهاية الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص متلبس بترويج كمية مهمة من الخمور.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، نهاية الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص متلبس بترويج كمية مهمة من الخمور.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصالح الأمن، تمكنت من إيقاف المعني بالأمر بحي العرب، متلبسا بالاتجار وترويج الخمور بدون رخصة، وحجزت بحوزته كمية من هذه المشروبات الكحولية.



وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف كان موضوع مذكرة بحث من طرف مصالح الشرطة والدرك الملكي بأكادير من أجل نفس الجرم، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تسليمه للعدالة للنظر في المنسوب إليه.