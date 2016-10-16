خطير وبالفيديو.. النظام العسكري المصري يطيح بالإعلامي عمرو الليثي بسبب فيديو ''التوك توك''

هل أطاحت الحلقة الأخيرة من برنامج ''واحد من الناس'' بالإعلامي عمرو الليثي من على عرش الإعلام المصري؟ هل بدأ الرئيس السيسي في تنفيذ أحكام الإعدام في حق البرامج الصريحة والجريئة التي تبث من مصر؟ هل هي

شوف تيفي: ع.س

هل أطاحت الحلقة الأخيرة من برنامج "واحد من الناس" بالإعلامي عمرو الليثي من على عرش الإعلام المصري؟ هل بدأ الرئيس السيسي في تنفيذ أحكام الإعدام في حق البرامج الصريحة والجريئة التي تبث من مصر؟ هل هي بداية نهاية نظام عسكري أفقر الشعب المصري المسكين الذي يبحث عن أبسط شروط العيش ولم يجد ولو 25 في المائة منها؟ كل هذه أسئلة تراود الشعب المصري المتتبع لقناة "الحياة" من خلال برنامجي الإعلامي عمرو الليثي "بوضوح" و"واحدمن الناس" الذي بث هذا الأسبوع حلقة نارية أعادت "شوف تيفي" نقلها بعد الضجة الكبيرة التي أثارها تصريح أحد سائقي "التوك توك" في ثلاثة دقائق زلزلت العرش الرئاسي المصري وجعلت الوزراء وحاشية الرئيس تضع يدها على قلبها بعد تأجيج الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب المصري، نعم ثلاثة دقائق أخافت السيسي ومن معه.. إنها سلسلة لبداية نهاية نظام عسكري حكم مصر دون سابق إنذار ودون وجه حق.

فسائق "التوك توك" الذي أدلى بتصريح قوي في حق مصر ومن يحكمها تفيد بعض المعطيات أنه غبر ليه الأثر يرجح أنه قد تم اعتقاله في أحد معتقلات النظام بعد بث الحلقة على قناة "الحياة" التي كان الكثير من المتابعين يكنون لها كل الاحترام حتى في المغرب لكن بعد إصدارها لبلاغ مثير يفيد أن عمرو الليثي معد ومقدم البرنامج قد أخذ إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، لكن الحقيقة التي تدور داخل الفضاء الأزرق وحتى التي قالها مجموعة من إعلاميي برامج "التولك شو" أن الإعلامي عمرو تم التضحية به بسبب حلقة برنامج "واحد من الناس" وأن الموضوع ليس موضوع إجازة بقدر ما هو بداية نهاية عمرو على عرش قناة "الحياة".

مول الموطور الذي زلزل النظام المصري لم يأت من فراغ، لكنه استشاط غضبا على الوضع المزري الذي تعيشه الدولة بل وانتقد حتى حضور 38 وفد برلماني بينهم وفد البوليساريو والذي صرفت عليه الجمهورية المصرية العسكرية 25 مليون جنيه حسب المتحدث وأن الشعب لا يجد حتى السكر ولا كيلو أرز في الشارع.

إنها أخطاء النظام المصري الخطيرة الذي اتجه لتلميع صورته في الداخل والخارج، لكنه نسي أن أخطر ثورة ممكن أن تقوم وتنقلب عليه هي ثورة الجياع وهذا ما يتنبأ له المتتبعون في الوطن العربي لأن الأوضاع داخل بلاد الكنانة لا تبشر بخير، لأن النظام المصري أعدم الإعلاميين الأحرار والقنوات المعارضة وجوع الشعب ووثر علاقاته مع مجموعة من الدول وجعل من مصر التي كان يقام لها ويقعد أضحوكة وسط العالم.