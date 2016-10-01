بالأسماء : بن كيران يستقبل وفدا عن حزب الإستقلال لمناقشة التحالف الحكومي

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أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيستقبل وفدا من اللجنة المكلفة لحزب الإستقلال لمناقشة التحالف بين التنظيمين السياسيين لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضحت ذات المصادر، أن قيادة حزب الإستقلال تلقت إتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة المعين من طرف الملك عبد الإله بن كيران، لعقد لقاء من المحتمل أن يكون عشية يوم غد الإثنين بمنزله الكائن بحي الليمون بمدينة الرباط.
وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة المكلفة من طرف حزب الإستقلال لمناقشة التحالف، تتكون من الأمين العام لحزب الميزان حميد شباط، وقياديان بالحزب هما حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي.
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