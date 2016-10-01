بعد أن فضحه.. السيسي يعتقل صاحب ''التك تك''+ فيديو

مباشرة بعد اختفائه عن الأنظار عقب ظهوره في برنامج ''واحد من الناس'' على قناة الحياة المصرية، كشفت بعض وسائل الإعلام أن صاحب ''التك تك'' تم اعتقاله من طرف السلطات المصرية بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح

"شوف تيفي"



مباشرة بعد اختفائه عن الأنظار عقب ظهوره في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة المصرية، كشفت بعض وسائل الإعلام أن صاحب "التك تك" تم اعتقاله من طرف السلطات المصرية بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي لم يتقبل صراحة المعني بالأمر والتي كشف من خلالها الوضع المزري واللا إنساني الذي يعيشه المواطن المصري بسبب انتشار الفقر.



وكان خريج " التك تك" قد قال في كلماته الصادمة وهو يتحدث بحرقة "دولة لها مؤسسات عسكرية وأمنية ووزارات، هل يعقل أن يكون وضعها بهذا الشكل؟ قبل الانتخابات كان السكر والأرز في كل مكان، ما الذي حدث الآن؟..نتفرج على التليفزيون نلاقي مصر فيينا، لكن ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال..بيحتفلوا والمواطن مش لاقي ياكل، ده ربنا هيجيبهم يوم القيامة يسألهم لمن الملك اليوم..تعليم وصحة وزراعة، لو المواطن لقاهم محدش هيقدر عليه، حرام مصر يتعمل فيها كده، بالله عليك إزاي وصل الحال بينا كده، بعد ما كنا أكبر احتياطي نقدي في العالم، يجي دلوقت حبة دول من الخليج تتريق علينا؟ إيه اللى حصل".



وكانت مواقع عربية ومصرية قد تداولت عناوين مثيرة، أوضحت من خلالها بأن رئيس الوزارء المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي طالبوا بالعثور على صاحب التك تك للقائه، بينما ذهبت مواقع أخرى لتنشر أخبارا تفيد بأن المعني بالأمر اختفى عن الأنظار لأن السلطات المصرية قامت باعتقاله، وهو الأمر الذي لم تنفه أو تؤكده هذه الأخيرة إلى حدود الساعة.