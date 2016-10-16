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عاجل وبالصور.. استنفار أمني بدرب عمر.. وها شنو واقع
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 12:35 عاجل وبالصور.. استنفار أمني بدرب عمر.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. استنفار أمني بدرب عمر.. وها شنو واقع
تعرف الشوارع المحيطة بسوق دب عمر في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث تجمع العشرات من رجال القوات العمومية لتأمين الوقفة الاحتجاجية للنقابات الثلاث للتعليم.

 "شوف تيفي"

  تعرف الشوارع المحيطة بسوق دب عمر  في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث تجمع العشرات من رجال القوات العمومية لتأمين الوقفة الاحتجاجية للنقابات الثلاث للتعليم.

  وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجال الأمن تفاجؤوا بعد قيامهم بوضع الحواجز الحديدية وانتشارهم بدرب عمر، بقرار منظمي الوقفة الاحتجاجية تأجيلها إلى وقت لاحق.

 وأضاف المصدر ذاته بأن منظمي هذه الوقفة، حصلوا على رخصة لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، التي أكدوا بأن تنظيمها سيتم للمطالبة بالحصول على المنح الدراسية.

استنفار أمني بدرب عمر

استنفار أمني بدرب عمر

استنفار أمني بدرب عمر

استنفار أمني بدرب عمر

استنفار أمني بدرب عمر

استنفار أمني بدرب عمر

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