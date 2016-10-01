صادم وبالفيديو : مريضة تكتشف معدات ''طبية'' بأحشائها بعد 15 سنة من إجرائها لعملية قيصرية بأكادير

في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهمت سيدة تقطن بمدينة أكادير، طبيبا مختصا في النساء والولادة بمستشفى الحسن الثاني، بنسيان معدات طبية في أحشائها بعد إجراء عملية ولادة قيصرية، وهو ما نفاه الطبيب عبر

شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهمت سيدة تقطن بمدينة أكادير، طبيبا مختصا في النساء والولادة بمستشفى الحسن الثاني، بنسيان معدات طبية في أحشائها بعد إجراء عملية ولادة قيصرية، وهو ما نفاه الطبيب عبر مقربين منه.

تعود تفاصيل الواقعة، حسب وثائق وتصريحات الضحية، أنه منذ إجرائها للعملية القيصرية بتاريخ 13 نونبر 2000، وهي تعاني بشكل دوري من آلام ببطنها واعوجاج أثناء المشي دون أن تعرف أسباب هذه الأعراض المرضية، حيث زارت العديد من الأطباء المتخصصين للوقوف على حقيقة مرضها المزمن والآلام المتكررة دون جدوى، بسبب نزيف حاد بالرحم اضطرت بموجبه لإجراء فحوصات جديدة لتفاجأ بوجود ورم في الرحم، لتخضع لعملية جراحية ثانية في حياتها بعد العملية القيصرية، ليكتشف الطبيب أن الزائدة الدودية أيضا ملتهبة ويجب إزالتها، ليجد نفسه أمام مفاجأة من العيار الثقيل والسبب الرئيسي في معاناتها منذ ما يقارب 15 عاما، إذ بمجرد شق بطنها صدم الطبيب المشرف على العملية بوجود أجسام معدنية ببطنها "حسب الثابث من تقرير مختبر للتشخيص المجهري للأمراض" بتاريخ 26 مارس 2015، والتي نسيها طبيبها المولد أثناء إجراء عملية قيصرية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير يوم 13 من نونبر سنة 2000.

وخلص تقرير لخبير بتاريخ 5 أبريل 2016، تتوفر "شوف تيفي "على نسخة منه إلى وجود كماشة جراحية مكسرة في الحفرة "الحرقفية اليمنى لبطن العارضة"، ليؤكد في تقريره أن العملية القيصرية التي أجريت للضحية يوم 13 نونبر 2000بمستشفى الحسن الثاني لم تنفذ وفقا للإجراءات المهنية والوقائية المتعارف عليها مهنيا".

من جهة ثانية، أوضحت مصادر مقربة من الطبيب الذي أجرى العملية القيصرية للضحية، أن الأسباب التي أدت بالضحية إلى الخضوع لعملية ثانية لا علاقة له بالعملية القيصرية الأولى، أما فيما يخص تحديد نسبة الآلام والتشويه الخلقي والعجز الكلي الذي أصبحت تعاني منه المشتكية لا يوجد أي وثيقة أو وصفات طبية أو فحوصات أجرتها المريضة في الفترة مابين العملية القيصرية التي أجرتها في مستشفى الحسن الثاني والمقدرة بحوالي 15 سنة.

وفي ذات السياق، أكدت الضحية أنها ستقاضي الطبيب الذي أجرى لها العملية القيصرية وأن المساطر انطلقت منذ مدة بالمحكمة الإدارية، لكنها تطالب بتعيين خبرة مضادة لتحديد الأضرار لدى مختصين من خارج مدينة أكادير، للقطع مع أي شكوك بوجود علاقات بين الطبيب الذي أجرى العملية القيصرية والطبيب الذي سيقوم بالخبرة.