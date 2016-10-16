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عاجل و بالصور.. نايضة في الجزائر.. وها شنو واقع
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 11:54 عاجل و بالصور.. نايضة في الجزائر.. وها شنو واقع | دولي
عاجل و بالصور.. نايضة في الجزائر.. وها شنو واقع
تشهد العاصمة الجزائر٬ في هذه اللحظات مواجهات عنيفة، بين السكان القاطنين بأحد المواقع السكنية ، وذلك حسب ما كسفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

"شوف تيفي"

تشهد العاصمة الجزائر٬ في هذه اللحظات مواجهات عنيفة، بين السكان القاطنين بأحد المواقع السكنية ، وذلك حسب ما كسفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

وحسب موقع البلاد الجزائري، فإن هذه المواجهات وقعت بمحاذاة الطريق السريع بين منطقة الرويبة وبومرداس بين السكان القدامى والسكان الجدد المرحلين إلى هذا الموقع السكني الجديد.

وأضاف الموقع ذاته بأن مصالح الأمن، طوقت المكان بشكل كامل، وهو ما تسبب في غلق تام للطريق السريع.

نايضة في الجزائر

نايضة في الجزائر

نايضة في الجزائر

نايضة في الجزائر

نايضة في الجزائر

 

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عاجل و بالصور.. نايضة في الجزائر.. وها شنو واقع

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