بالصور.. بسبب ارتفاع تكاليف الزواج: إقامة عرس جماعي بالناظور

بسبب ارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة تغطية مصاريف الصداق والوليمة والتي أصبحت عائقا أمام الراغبين في الزواج، تكفل المجلس العلمي المحلي بالناظور في إطار نشاطه الاجتماعي، وللسنة السابعة، في إقامة عرس

"شوف تيفي"



بسبب ارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة تغطية مصاريف الصداق والوليمة والتي أصبحت عائقا أمام الراغبين في الزواج، تكفل المجلس العلمي المحلي بالناظور في إطار نشاطه الاجتماعي، وللسنة السابعة، في إقامة عرس جماعي لصالح 40 مستفيد ومستفيدة أي "20 زوج"

وقد كانت مبادرة هذه السنة التي استفاد منها الأزواج المنتمون لعائلات فقيرة ومعوزة، بإشراف المجلس العلمي بالناظور، بتنسيق مع مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبتعاون مع العديد من المحسنين.

وحسب مصادر محلية فقد أقيم هذا العرس الجماعي بقاعة للأفراح بجماعة بوعرك، بحضور المئات من المدعويين الذين شاركوا الأزواج فرحتهم.