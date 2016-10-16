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بالصور..بادرة إنسانية رائعة بدار العجزة بفاس بمناسبة عاشوراء
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 11:33 بالصور..بادرة إنسانية رائعة بدار العجزة بفاس بمناسبة عاشوراء | مجتمع
بالصور..بادرة إنسانية رائعة بدار العجزة بفاس بمناسبة عاشوراء
قامت جمعية شبابية أطلقت على نفسها اسم '' جمعية تكافل للإعمال الاجتماعية والخيرية ''، أمس السبت، بنشاط خيري وإنساني بدار المسنين بفاس بمناسبة عاشوراء.

 "شوف تيفي"

قامت جمعية شبابية أطلقت على نفسها اسم " جمعية تكافل للإعمال الاجتماعية والخيرية "، أمس السبت، بنشاط خيري وإنساني بدار المسنين بفاس بمناسبة عاشوراء.

وتواصل أفراد الجمعية المذكورة مع نزلاء المركز الاجتماعي دار المسنين بمدينة فاس، حيث تم القيام بالعديد من الأنشطة الإنسانية طيلة اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجمعيات، قامت بمناسبة عاشوراء بمختلف المدن المغربية، بزيارات خاصة لدور العجزة، ومراكز إيواء الأطفال المتخلى عنهم.

بادرة إنسانية رائعة بدار العجزة بفاس بمناسبة عاشوراء

بادرة إنسانية رائعة بدار العجزة بفاس بمناسبة عاشوراء

بادرة إنسانية رائعة بدار العجزة بفاس بمناسبة عاشوراء

بادرة إنسانية رائعة بدار العجزة بفاس بمناسبة عاشوراء

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جمعية تكافل الأعمال الاجتماعي نشطا خيري دار المسنين

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