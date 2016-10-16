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بعد ظهور صورة جديدة للملك مع بنت الشعب، فايسبوكيون يمنون النفس بصورة مع الملك محمد السادس
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 11:09 بعد ظهور صورة جديدة للملك مع بنت الشعب، فايسبوكيون يمنون النفس بصورة مع الملك محمد السادس | بوليتيك
بعد ظهور صورة جديدة للملك مع بنت الشعب، فايسبوكيون يمنون النفس بصورة مع الملك محمد السادس
أن تلتقي الملك محمد السادس فذلك حلم كبير، أما أن تفوز بصورة إلى جانبه فذلك حلم أكبر من الحلم نفسه، وقد لا يأتى لك ذلك طول العمر وتقودك الصدفة أحيانا إلى لقاء عاهل البلاد وأخذ صورة تذكارية معه تبقى

شوف تيفي

أن تلتقي الملك محمد السادس فذلك حلم كبير، أما أن تفوز بصورة إلى جانبه فذلك حلم أكبر من الحلم نفسه، وقد لا يأتى لك ذلك طول العمر وتقودك الصدفة أحيانا إلى لقاء عاهل البلاد وأخذ صورة تذكارية معه تبقى راسخة في الأذهان طيلة العمر.

وفور مغادرة الملك أمس للمصحة التي زار فيها السياسي المعتزل عبد الرحمان اليوسفي قائدحكومة التناوب في زمن مضى، التقت إحدى الشابات بالملك والذي كان رفقة فؤاد عالي الهمة بشارع آنفا والتقطت صورة تذكارية للتاريخ.

الصورة نشرها سفيان البحري عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك حيت انهالت عليها تعاليق تمني النفس بلقاء ملك البلاد وتعاليق أخرى تحلم بصورة بجانبه، إنه الملك الذي دخل قلوب شعبه فالتفوا حوله وهتفوا باسمه في حضوره وغيابه، إنه حب وعشق شعب لملكه متجدر من الأجداد إلى الأحفاد .

بعد ظهور صورة جديدة للملك مع بنت الشعب، فايسبوكيون يمنون النفس بصورة مع الملك محمد السادس

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بعد ظهور صورة جديدة للملك مع بنت الشعب فايسبوكيون يمنون النفس بصورة مع الملك محمد السادس

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