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مثير وبالصور.. ممثل أمريكي مشهور يشارك في حسينية للشيعة خلال عاشوراء
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 11:02 مثير وبالصور.. ممثل أمريكي مشهور يشارك في حسينية للشيعة خلال عاشوراء | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. ممثل أمريكي مشهور يشارك في حسينية للشيعة خلال عاشوراء
تناقلت مختلف المواقع العالمية، بالإضافة إلى العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للنجم الهوليودي مورغان فريمان خلال مشاركته بإحدى الحسينيات التي جرت فصولها بمدينة لندن.

"شوف تيفي"

تناقلت مختلف المواقع العالمية، بالإضافة إلى العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للنجم الهوليودي مورغان فريمان خلال مشاركته بإحدى الحسينيات التي جرت فصولها بمدينة لندن.

وحسب موقع "روسيا اليوم" فقد جاءت زيارة مورغان فريمان لحسينية تابعة لمؤسسة الإمام الخوئي الدينية، خلال جلسة لإحياء مراسم عاشوراء.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المواقع الإخبارية، كشفت قبل أشهر بأن نجم هوليويد مورغان فيرمان اعتنق الإسلام.

ممثل أمريكي مشهور يشارك في حسينية للشيعة خلال عاشوراء

ممثل أمريكي مشهور يشارك في حسينية للشيعة خلال عاشوراء

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عاشوراء حسينية مورغان فيرمان نجم هوليود

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