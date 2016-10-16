بالصورة : قبل محمد السادس.. الحسن الثاني أيضا زار اليوسفي بالمستشفى : هاكيفاش و علاش

بعد الخبر الذي نشرناه الأمس و الذي أكدنا من خلاله أن اليوسفي هو الزعيم السياسي المغربي الوحيد الذي حظي بزيارة ملكين له بالمستشفى الملك محمد السادس و والده الراحل الحسن الثاني ننشراليوم صورة

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بعد الخبر الذي نشرناه الأمس و الذي أكدنا من خلاله أن اليوسفي هو الزعيم السياسي المغربي الوحيد الذي حظي بزيارة ملكين له بالمستشفى الملك محمد السادس و والده الراحل الحسن الثاني ننشراليوم صورة اليوسفي مع الملك الراحل في قلب مستشفى ابن سينا...

فقبل الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس أمس لليوسفي - احد الزعماء التاريخين الاستثنائيين - بالمصحة, و الموقف الإنساني الراقي الذي أبداه عاهل البلاد اتجاهه, كانت هناك زيارة مماثلة في زمن مغربي خاص قام بها الراحل الحسن الثاني للوزير الأول آنذاك منذ حوالي 17 سنة , حيت عايده الملك الراحل بمستشفى ابن سينا بالرباط عندما أجرى اليوسفي عملية جراحية على الرأس و قد كللت بالنجاح بعدما شُمل بعناية ملكية خاصة .

وقد حظيت تلك الزيارة أيضا باهتمام اعلامي واسع وطنيا و دوليا كرست المكانة المتميزة التي يحظى بها اليوسفي عند القصر .