خطير وبالفيديو.. معركة بالسيوف والسكاكين بطنجة..

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يبدوا أن تفاصيله وقعت في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد.

"شوف تيفي "



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يبدوا أن تفاصيله وقعت في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد.

ويظهر هذا الفيديو الذي وقعت أحداته بشارع باستور بمدينة طنجة، مواجهات دامية بين مجموعة من الأشخاص بواسطة السكاكين والسيوف.

وقد أبدت بعض ساكنة مدينة طنجة إسفها بعد انتشار هذا الفيديو، مؤكدين بأن مدينتهم وخاصة ببعض الأحياء الشعبية، تحولت أخيرا إلى مرتع للمجرمين وحلبة للصراع الدموي بين " المشرميلن".