بالصورة..حملة لمقاطعة شراء ''العدس'' بالمغرب.. وها شحال وصل الثمن ديالو

أطلق المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء ''العدس'' الذي عرف سعره في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا، حيث وصل لأول مرة لـ 30 درهما للكيلوغرام.

"شوف تيفي"



أطلق المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء "العدس" الذي عرف سعره في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا، حيث وصل لأول مرة لـ 30 درهما للكيلوغرام.

وطالب أصحاب هذه الحملة المغاربة جميعا بالتضامن والمشاركة حتى يتدخل المسؤولون لكي يتم إعادة سعر "العدس" إلى طبيعته.

وعلاقة بالموضوع فإن آخرين، قالوا في تعليقاتهم أن السبب في ارتفاع سعر "العدس"، يعود بالأساس إلى قلته بالأسواق.