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بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 09:22 بالصور.. شَاب كازاوي ابن شخصية سامية ضبط عشيقته مع شخص آخر...شوفو آش دار..شيء لا يصدق لولا تدخل الشرطة | حوادث و حقوق
بالصور.. شَاب كازاوي ''ابن شخصية سامية'' ضبط عشيقته مع شخص آخر...شوفو آش دار..شيء لا يصدق لولا تدخل الشرطة
شهد ملتقى ادريس الحريزي وشارع باريس الكائن بوسط المدينة بالبيضاء ليلة الأحد فوضى عارمة بعدما تعرض شاب عشريني لحادثة سير داخل سيارته عند مطاردته لصديقته التي كانت رفقة أحد الأشخاص بسيارة أخرى.

شوف تيفي

شهد ملتقى ادريس الحريزي وشارع باريس الكائن بوسط المدينة بالبيضاء ليلة الأحد فوضى عارمة بعدما تعرض شاب عشريني لحادثة سير داخل سيارته عند مطاردته لصديقته التي كانت رفقة أحد الأشخاص بسيارة أخرى.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان فإن المعني بالأمر كان بصدد متابعة صديقته التي كانت رفقة شخص آخر بإحدى السيارات ليقوم بدهس سيارة رياعية الدفع كانت أمامه ليتوقفا عن الحركة، وأضاف ذات المصدر أن صديقته وفور وقوع الحادث نزلت من سيارة الشخص الآخر لتلحق بصديقها الأول وتحاول إيهامه بأن ليس لها أية علاقة مع الشاب الثاني وأن ركوبها معه على متن السيارة كان بمحض الصدقة حيث كان يريد فقط أن يقلها إلى بيتها.

هذا وقد حلت إلى عين المكان السلطات المحلية فور علمها بالحادث لفتح تحقيق في الواقعة، لتتفاجأ العناصر الأمنية بالمحجوزات الممنوعة الموجودة بسيارة الشاب العشريني العاشق والمتمثلة في مجموعة من قنينيات الخمر، بعدها مباشرة دخل في مشادات كلامية مع الأشخاص المحيطين به ومع الشرطة حيث أكد مصدرنا أنه كان في حالة سكر طافح.

هذا وعند محاولة العناصر الأمنية إلقاء القبض عليه، حاول المعني بالأمر إيهامهم بكونه ابن شخصية سامية وليس لهم حق القبض عليه ، قبل أن تتم إحالته على ملحقة الشرطة المتواجدة قرب بنك المغرب لمباشرة التحقيق. من جهته لم يخلف الحادث خسائر في الأرواح بل خلف فقط خسائر مادية ونفسية.

حادثة سير بالدارالبيضاء

حادثة سير بالدارالبيضاء

حادثة سير بالدارالبيضاء

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