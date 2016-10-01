هذا ما قررته غرفة الجنايات في حق مدمن القرقوبي الذي اغتصب شقيقته المعاقة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة تأجيل النطق بالحكم في حق المتهم المدمن على أقراص الهلوسة « القرقوبي » والذي قام بهتك عرض واغتصاب شقيقته المعاقة جسديا وذهنيا.

شوف تيفي

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة تأجيل النطق بالحكم في حق المتهم المدمن على أقراص الهلوسة « القرقوبي » والذي قام بهتك عرض واغتصاب شقيقته المعاقة جسديا وذهنيا.

وحسب مصادر محلية فإن الجاني كان يستغل الحالة الصحية لشقيقته وقام باغتصابها عدة مرات، الشيء الذ جعل الأم ترفع شكاية في حق ابنها بعدما سئمت من الوضع الذي تعيشه رفقة ابنتها المعاقة.