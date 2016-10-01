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نداء لأصحاب القلوب الطيبة..أب لطفلين مهدد بقطع رجله الثانية بسبب السرطان
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 05:24 نداء لأصحاب القلوب الطيبة..أب لطفلين مهدد بقطع رجله الثانية بسبب السرطان | مجتمع
نداء لأصحاب القلوب الطيبة..أب لطفلين مهدد بقطع رجله الثانية بسبب السرطان
تداول بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لرجل وأب لطفلين يعاني من مرض السرطان الخبيت على مستوى الساق، حيث حتم عليه هذا الداء بثر رجله بينما هو الآن مهدد من أن تقطع رجله الثانية إن لم يقم بعلاجها،

شوف تيفي

تداول بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لرجل وأب لطفلين يعاني من مرض السرطان الخبيت على مستوى الساق، حيث حتم عليه هذا الداء بثر رجله بينما هو الآن مهدد من أن تقطع رجله الثانية إن لم يقم بعلاجها، كما أن العلاج يتطلب مبالغ مالية باهضة الشيء الذي يعجز عن تسديده بكون حالته المادية ضعيفة..المرجو نشر هذا المنشور على نطاق واسع.

 

 

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