نداء لأصحاب القلوب الطيبة..أب لطفلين مهدد بقطع رجله الثانية بسبب السرطان

شوف تيفي
تداول بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لرجل وأب لطفلين يعاني من مرض السرطان الخبيت على مستوى الساق، حيث حتم عليه هذا الداء بثر رجله بينما هو الآن مهدد من أن تقطع رجله الثانية إن لم يقم بعلاجها، كما أن العلاج يتطلب مبالغ مالية باهضة الشيء الذي يعجز عن تسديده بكون حالته المادية ضعيفة..المرجو نشر هذا المنشور على نطاق واسع.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.