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خطير..اختطاف و احتجاز طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بسبب نزاع أسري بالعرائش
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 04:53 خطير..اختطاف و احتجاز طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بسبب نزاع أسري بالعرائش | حوادث و حقوق
خطير..اختطاف و احتجاز طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بسبب نزاع أسري بالعرائش
تمكنت مصالح الأمن بمدينة أصيلا، بتنسيق مع نظيرتها بالعرائش، زوال اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز فتاة

شوف تيفي:

تمكنت مصالح الأمن بمدينة أصيلا، بتنسيق مع نظيرتها بالعرائش، زوال اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه باختطاف الطفلة ليلة أمس الجمعة بحي الوحدة بمدينة العرائش، وذلك على خلفية نزاع سابق مع أفراد من أسرتها، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية المكثفة من توقيف المشتبه فيه بمدينة أصيلا والعثور على الفتاة المختطفة في وقت وجيز.

وحسب المعلومات الأولية، يضيف البلاغ، فإن الفتاة الضحية لا تظهر عليها أية علامات بارزة للعنف والاعتداء، بحيث تم عرضها على الخبرة الطبية الضرورية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث في أفق تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة.

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