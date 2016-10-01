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إحالة 13 شخصا على سجن أيت ملول بعد أحدات العنف بإقليم أشتوكة
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 04:17 إحالة 13 شخصا على سجن أيت ملول بعد أحدات العنف بإقليم أشتوكة | حوادث و حقوق
إحالة 13 شخصا على سجن أيت ملول بعد أحدات العنف بإقليم أشتوكة
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف عشية اليوم السبت 13 معتقلا على السجن المحلي بأيت ملول ، فيما أخلي سبيل 14 آخرين بينهم قاصرين سيتم متابعة بعضهم في حالة سراح، بعد المواجهات التي عرفتها جماعة سيدي

شوف تيفي

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف عشية اليوم السبت 13 معتقلا على السجن المحلي بأيت ملول ، فيما أخلي سبيل 14 آخرين بينهم قاصرين سيتم متابعة بعضهم في حالة سراح، بعد المواجهات التي عرفتها جماعة سيدي بيبي يوم الأربعاء الماضي، بسبب هدم السلطات المحلية لبعض المنازل بمبرر بنائها بدون ترخيص.

وأفادت مصادر مطلعة، أن من بين المعتقلين الإحتياطيين 13 محسوبين على جمعيات حقوقية وسياسية تنشط بالإقليم، حيث ينتظر أن يتابع المعتقلين بتهم جنائية ثقيلة، من قبيل "التحريض على العصيان وتخريب ممتلكات عامة وإضرام النار وعرقلة السير في طريق عمومية".

وكشفت ذات المصادر، أن من بين المتهمين الذين تم ايداعهم السجن، أربعة أشخاص ينتمون إلى الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بالفرع المحلي بإقليم أشتوكة أيت باها، وُجّهت لهم عدة تهم من بينها "التحريض على التظاهر".

وتعود تفاصيل الملف إلى الأربعاء الماضي بعد اندلاع أحداث العنف بجماعة سيدي بيبي ، عقب هدم السلطات المحلية بنايات عشوائية بعدد من الدواوير شُيّدت مؤخرا إبّان الحملة الانتخابية، ما أغضب الساكنة المتضررة التي رفضت القرار.

وأشعلت الإحتجاجات حرب البلاغات والبيانات بين الأحزاب السياسية بالإقليم،حيث إتهمت التنظيمات السياسية المتواجدة في المنطقة بعضها البعض لحسابات سياسية وإنتخابية ضيقة، دون البحث عن حل كي لا تتكرر المأساة من جديد.

 

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التظاهر البناء العشوائي التحريض اشتوكة السجن شوف تيفي

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