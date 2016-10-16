بالصورة ..عصيد لأسبوعية المشعل : لأول مرة أصوت في حياتي ..لفيدرالية اليسار

في حوار خاص أجرته أسبوعية المشعل مع أحد رموز الحركة الأمازيغية بالمغرب ، أحمد عصيد ، أكد من خلاله أنه بعد مقاطعة طويلة للانتخابات المغربية ، سيكون لأول مرة في حياته مشاركا في الاستحقاق الانتخابي ،

شوف تيفي : حفيظ زرزان

في حوار خاص أجرته أسبوعية المشعل مع أحد رموز الحركة الأمازيغية بالمغرب ، أحمد عصيد ، أكد من خلاله أنه بعد مقاطعة طويلة للانتخابات المغربية ، سيكون لأول مرة في حياته مشاركا في الاستحقاق الانتخابي ، و أن يصوت لفيدرالية اليسار الديمقراطي ، كما أضاف أنه سبق وحضر بالرباط أكدال أول مهرجان انتخابي لنفس التحالف والتقى الساسي ومنيب وبنسعيد آيت يدر وبلافريج ، بل ودعا إلى التصويت على الفيدرالية وكتب مقالا يدعو الناس فيه لذلك .

التحالف الحزبي الذي يضم في صفوفه ثلاثة أحزاب يسارية والتي تقدمت كما فعلت في سنة 2007 بلائحة مشتركة لتحصل على مقعدين برلمانيين واحد للشناوي والثاني لبلفريج ، كانت قاطعت التصويت على الدستور وانتخابات 2011 البرلمانية ، لتعيد قراءتها للمشهد السياسي والانتخابي ، وتقرر المشاركة في انتخابات برلمان 2016 .

الحوار الذي وجد طريقه إلى الصفحة الرسمية لفيدرالية اليسار على الفيسبوك "انظر الصورة أعلاه" ، من خلال تبني ونشر نسخته الورقية على جدارها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "نسخة مصورة من الأسبوعية "، نظرا لأهمية مضامينه .

هذا الحوار الذي تطرق فيه عصيد لمواقف الحركة الأمازيغية وانقسامها الأخير بعد اجتماع أكادير ، تجاه موقف المشاركة أو مقاطعة الانتخابات مما جعلها ولأول مرة كذلك تنقسم ولا تعلن عم موقف موحد إزاء انتخابات 2016 ، وتحدث عصيد في العديد من النقاط والمحاور أهمها موقفه من الولاية الثانية والتصويت على بنكيران ، كل هذا تجدوه في عدد هذا الأسبوع من جريدتكم المشعل .