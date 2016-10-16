بالصورة ..عصيد لأسبوعية المشعل : لأول مرة أصوت في حياتي ..لفيدرالية اليسار

شوف تيفي : حفيظ زرزان
في حوار خاص أجرته أسبوعية المشعل مع أحد رموز الحركة الأمازيغية بالمغرب ، أحمد عصيد ، أكد من خلاله أنه بعد مقاطعة طويلة للانتخابات المغربية ، سيكون لأول مرة في حياته مشاركا في الاستحقاق الانتخابي ، و أن يصوت لفيدرالية اليسار الديمقراطي ، كما أضاف أنه سبق وحضر بالرباط أكدال أول مهرجان انتخابي لنفس التحالف والتقى الساسي ومنيب وبنسعيد آيت يدر وبلافريج ، بل ودعا إلى التصويت على الفيدرالية وكتب مقالا يدعو الناس فيه لذلك .
التحالف الحزبي الذي يضم في صفوفه ثلاثة أحزاب يسارية والتي تقدمت كما فعلت في سنة 2007 بلائحة مشتركة لتحصل على مقعدين برلمانيين واحد للشناوي والثاني لبلفريج ، كانت قاطعت التصويت على الدستور وانتخابات 2011 البرلمانية ، لتعيد قراءتها للمشهد السياسي والانتخابي ، وتقرر المشاركة في انتخابات برلمان 2016 .
الحوار الذي وجد طريقه إلى الصفحة الرسمية لفيدرالية اليسار على الفيسبوك "انظر الصورة أعلاه" ، من خلال تبني ونشر نسخته الورقية على جدارها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "نسخة مصورة من الأسبوعية "، نظرا لأهمية مضامينه .
هذا الحوار الذي تطرق فيه عصيد لمواقف الحركة الأمازيغية وانقسامها الأخير بعد اجتماع أكادير ، تجاه موقف المشاركة أو مقاطعة الانتخابات مما جعلها ولأول مرة كذلك تنقسم ولا تعلن عم موقف موحد إزاء انتخابات 2016 ، وتحدث عصيد في العديد من النقاط والمحاور أهمها موقفه من الولاية الثانية والتصويت على بنكيران ، كل هذا تجدوه في عدد هذا الأسبوع من جريدتكم المشعل .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.