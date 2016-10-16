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بالصورة ..عصيد لأسبوعية المشعل : لأول مرة أصوت في حياتي ..لفيدرالية اليسار
بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 03:34 بالصورة ..عصيد لأسبوعية المشعل : لأول مرة أصوت في حياتي ..لفيدرالية اليسار | بوليتيك
بالصورة ..عصيد لأسبوعية المشعل : لأول مرة أصوت في حياتي ..لفيدرالية اليسار
في حوار خاص أجرته أسبوعية المشعل مع أحد رموز الحركة الأمازيغية بالمغرب ، أحمد عصيد ، أكد من خلاله أنه بعد مقاطعة طويلة للانتخابات المغربية ، سيكون لأول مرة في حياته مشاركا في الاستحقاق الانتخابي ،

شوف تيفي : حفيظ زرزان

في حوار خاص أجرته أسبوعية المشعل مع أحد رموز الحركة الأمازيغية بالمغرب ، أحمد عصيد ، أكد من خلاله أنه بعد مقاطعة طويلة للانتخابات المغربية ، سيكون لأول مرة في حياته مشاركا في الاستحقاق الانتخابي ، و أن يصوت لفيدرالية اليسار الديمقراطي ، كما أضاف أنه سبق وحضر بالرباط أكدال أول مهرجان انتخابي لنفس التحالف والتقى الساسي ومنيب وبنسعيد آيت يدر وبلافريج ، بل ودعا إلى التصويت على الفيدرالية وكتب مقالا يدعو الناس فيه لذلك .
التحالف الحزبي الذي يضم في صفوفه ثلاثة أحزاب يسارية والتي تقدمت كما فعلت في سنة 2007 بلائحة مشتركة لتحصل على مقعدين برلمانيين واحد للشناوي والثاني لبلفريج ، كانت قاطعت التصويت على الدستور وانتخابات 2011 البرلمانية ، لتعيد قراءتها للمشهد السياسي والانتخابي ، وتقرر المشاركة في انتخابات برلمان 2016 .
الحوار الذي وجد طريقه إلى الصفحة الرسمية لفيدرالية اليسار على الفيسبوك "انظر الصورة أعلاه" ، من خلال تبني ونشر نسخته الورقية على جدارها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "نسخة مصورة من الأسبوعية "، نظرا لأهمية مضامينه .
هذا الحوار الذي تطرق فيه عصيد لمواقف الحركة الأمازيغية وانقسامها الأخير بعد اجتماع أكادير ، تجاه موقف المشاركة أو مقاطعة الانتخابات مما جعلها ولأول مرة كذلك تنقسم ولا تعلن عم موقف موحد إزاء انتخابات 2016 ، وتحدث عصيد في العديد من النقاط والمحاور أهمها موقفه من الولاية الثانية والتصويت على بنكيران ، كل هذا تجدوه في عدد هذا الأسبوع من جريدتكم المشعل .

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عصيد فدرالية اليسار انتخابات 2016

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