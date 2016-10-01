اليوسفي.. الزعيم المغربي الوحيد الذي حظي بزيارة ملكين له في المستشفى.. محمد السادس ووالده الحسن الثاني

في موقف إنساني بالغ التأثير، قام الملك محمد السادس اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري بزيارة وزيره الأول عبد الرحمان اليوسفي الذي قاد أول حكومة في عهده كملك.. حيث توجه إلى المصحة التي يرقد فيها من أجل

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في موقف إنساني بالغ التأثير، قام الملك محمد السادس اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري بزيارة وزيره الأول عبد الرحمان اليوسفي الذي قاد أول حكومة في عهده كملك.. حيث توجه إلى المصحة التي يرقد فيها من أجل العلاج، واطلع عن أحواله عن قرب، وأعطى تعليماته بمتبعة الأحوال الصحية لهذا السياسي الرفيع الذي قاد حكومة التناوب التوافقي التي مهدت للانتقال السلس للحكم بين ملكين الراحل الحسن الثاني ونجله محمد السادس.

ولأن اليوسفي يشكل نموذجا للسياسي الوطني، فقد قام الملك محمد السادس قبل حوالي شهرين ونصف بإطلاق إسم عبد الرحمان اليوسفي على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة طنجة، بحضور الزعيم الاتحادي نفسه.

ويبدو أن مكانة اليوسفي عند القصر لم تتغير قط، ذلك أنه حافظ على وضعه الاعتباري عند الملك محمد السادس منذ تركه للعمل السياسي سنة 2002، وهو نفس الوضع الاعتباري الذي كان يحظى به عند الملك الراحل الحسن الثاني.. لذلك، يكون اليوسفي هو الزعيم السياسي الوحيد الذي شملته الرعاية الملكية من قبل ملكين.. فقبل زيارة الملك محمد السادس لليوسفي في المصحة التي يرقد فيها، جرت واقعة مماثلة قبل أزيد من 17 سنة، حيث زار الملك الراحل الحسن الثاني الزعيم الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي في المستشفى عندما أجرى عملية جراحية على الرأس.

وكان الحسن الثاني وقتها قد أشرف شخصيا على الوضع الصحي لليوسفي ساعة بعد ساعة، قبل أن يفاجئ آنذاك إدارة مستشفى ابن سينا بالرباط،بل ويفاجئ اليوسفي شخصيا بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي، حيث قضى وقتا طويلا بجانبه، وإحساسه أنه يحظى بعناية ملكية خاصة.