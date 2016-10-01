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بالفيديو..أشهر خطاب للحسن الثاني عندما أعلن عن المسيرة الخضراء يوم 16 أكتوبر 1975
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 22:55 بالفيديو..أشهر خطاب للحسن الثاني عندما أعلن عن المسيرة الخضراء يوم 16 أكتوبر 1975 | بوليتيك
بالفيديو..أشهر خطاب للحسن الثاني عندما أعلن عن المسيرة الخضراء يوم 16 أكتوبر 1975
16 أكتوبر 1975 والذي يصادف يوم غذ الأحد، يتذكره الكثيرون ممن عاصروا عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فهذا التاريخ يمثل للمغاربة ذكرى عظيمة حيث فاجأهم الملك الراحل بتنظيم مسيرة خضراء نحو الأقاليم

شوف تيفي

16 أكتوبر 1975 والذي يصادف يوم غذ الأحد، يتذكره الكثيرون ممن عاصروا عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فهذا التاريخ يمثل للمغاربة ذكرى عظيمة حيث فاجأهم الملك الراحل بتنظيم مسيرة خضراء نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي ذلك التاريخ أعلنت محكمة "لاهاي" عن رأيها وقدمت الأمم المتحدة تقريرها في موضوع الصحراء سنة 1975، وأقرت أن الأرض ستعود لمن يحوزها بمجرد أن يغادرها الجنود الإسبان، لكن بعد سويعات من ظهور قرار المحكمة كشف الملك الراحل الحسن الثاني للعالم عن قراره الرامي إلى تنظيم المسيرة الخضراء، حيث فاجأ الجميع بما في ذلك مخابرات الدول العظمى، إذ أن هذا المشروع كان يراود الحسن الثاني منذ غشت 1975.
المسيرة الخضراء انطلقت يوم 6 نونبر 1975، وشارك فيها 000 350 ألف مغربي بينهم 000 35 ألف امرأة، حيث حج هؤلاء إلى المناطق الجنوبية حاملين القرآن الكريم دون سلاح لتحرير الصحراء من قبضة الإسبان.

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بالفيديو..أشهر خطاب للحسن الثاني عندما أعلن عن المسيرة الخضراء يوم 16 أكتوبر 1975

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