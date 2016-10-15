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خبر سار للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س) ..إطلاق دواء جديد ابتداءا من 1500درهم عوض 9مليون سنتيم
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 22:21 خبر سار للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س) ..إطلاق دواء جديد ابتداءا من 1500درهم عوض 9مليون سنتيم | بوليتيك
خبر سار للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س) ..إطلاق دواء جديد ابتداءا من 1500درهم عوض 9مليون سنتيم
قدم مجموعة من الخبراء والأطباء بالبيضاء دواء جديدا ضد التهاب الكبد الفيروسي (س) والفعال بنسبة كبيرة، وذلك خلال لقاء نظمته مختبرات غالينيكا مساء اليوم السبت.

شوف تيفي: مريم ملكو

 قدم مجموعة من الخبراء والأطباء بالبيضاء دواء جديدا ضد التهاب الكبد الفيروسي (س) والفعال بنسبة كبيرة، وذلك خلال لقاء نظمته مختبرات غالينيكا مساء اليوم السبت.

اللقاء حضره العديد من الأساتذة والأطباء والمختصين الذين قدموا عروضا علمية حول هذا الداء الخبيت الذي يزهق أرواح عدد من المرضى كل يوم، وكذا تقديم العلاج، ويتعلق الأمر بكل من دواء ISOF 400MG وDACLAR 60MG.

وبهذا الخصوص صرح الدكتور سليم كرمي المدير العام لمختبرات غالينيكا على أن هذا الدواء من شأنه أن يعالج الداء في مدة ثلاثة أشهر فقط، كما أن مفعوله جيد.

وأضاف على أن ثمن علبتي الدواء مناسب جدا حيث Isof يقدر ثمنه ب3000درهم عوض 20 مليون سنتيم أما بالنسبة DACLAR يقدر ثمنه ب1500درهم عوض 9مليون سنتيم.

هذا وقد أعرب الدكتور سليم كرمي عن فخره وسعادته بإطلاق مختبرات هذا العلاج الذي سيكون متواجدا بالصيدليات ابتداءا من الأسبوع المقبل، والذي سيرقى إلى مستوى تطلعات المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س).

 خبر سار للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س) ..إطلاق دواء جديد ابتداءا من 1500درهم عوض 9مليون سنتيمخبر سار للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س) ..إطلاق دواء جديد ابتداءا من 1500درهم عوض 9مليون سنتيمخبر سار للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س) ..إطلاق دواء جديد ابتداءا من 1500درهم عوض 9مليون سنتيمخبر سار للمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي (س) ..إطلاق دواء جديد ابتداءا من 1500درهم عوض 9مليون سنتيم

 

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مجتمع التهاب الكبد الفيروسي دواء جديد

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