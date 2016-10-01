''لهلا يخطيك علينا أسيدنا'':فايسبوكيون بعد الصورة الشهيرة للملك مع اليوسفي

مباشرة بعد الانتشار السريع للصورة المعبرة للملك محمد السادس و هو ينحني في تواضع الكبار يقبل رأس اليوسفي أحد الرموز التاريخية للفعل السياسي و الحزبي للمغرب،تناسلت تعليقات الفايسبوكيين الذين

شوف تيفي:م غ

مباشرة بعد الانتشار السريع للصورة المعبرة للملك محمد السادس و هو ينحني في تواضع الكبار يقبل رأس اليوسفي أحد الرموز التاريخية للفعل السياسي و الحزبي للمغرب،تناسلت تعليقات الفايسبوكيين الذين تفاعلوا بغزارة ملفتة مع الموقف النبيل لملك تبقى مواقفه و مبادئه نادرة في عرف الملوك و الرؤساء،فبين معجب و مندهش للموقف الاستثنائي لمحمد السادس تناغم كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة ستبقى موشومة في تاريخ المغرب الجديد..

فهناك من أرخ للحدث أمام الدهشة بعبارة بدون تعليق و هناك من قال" شكرا جلالة الملك و لهلا يخطيك علينا أسيدنا نتا ليكاين.."فيما تماهت أغلب التعليقات بإرسال بطائق الحب و التقدير و الإعجاب بملك يعرف كيف و متى يكافئ كبار خدام الوطن الذين أفنو زهرة عمرهم في خدمة مغرب رائع سيظل استثناء جميلا أمام ما يُعتمل بدول مجاورة لنا..

فعلا شكرا جلالة الملك و هنا تكمن عظمة و أخلاق الملوك الراقية..تستاهل أسي اليوسفي و الله يشافيك يقول عدد من المعلقين الفايسبوكيين.



