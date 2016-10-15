عاجل : المؤتمر الاتحادي يتبنى موقف أمينه العام الشخصي ويؤكد تجميد حضوره من فدرالية اليسار

في سياق ما كانت شوف تيفي قد أشارت إليه ونشرته في سبق صحفي نوعي ، أثار الكثير من الجدل ، وجلب العديد من ردود الأفعال في أوساط الفدرالية والمنتمين إليها

شوف تيفي : حفيظ زرزان

في سياق ما كانت شوف تيفي قد أشارت إليه ونشرته في سبق صحفي نوعي ، أثار الكثير من الجدل ، وجلب العديد من ردود الأفعال في أوساط الفدرالية والمنتمين إليها والمتعاطفين مع شعاراتها ، و التي صدمت من القرار ولم تصدقه للوهلة الأولى ، ووصل الأمر بأصحابه للتشكيك في الخبر الذي نشرناه بكل أمانة وصدق ، والذي أكدنا فيه من خلال عبد السلام العزيز واتصالنا به شخصيا ، انسحابه الرسمي من قيادة فدرالية اليسار ، نظرا لما سجله في عملها وتدبيرها سواء قبل أو بعد الانتخابات الاخيرة .

وقال الحزب في بلاغ صادر "هذا المساء" ،​توصلت شوف تيفي به قبل قليل ، عشية يومه السبت 15 أكتوبر 2016 :"أن المغرب لازال بعيدا عن الممارسة الديمقراطية و عن مسلسل البناء الديمقراطي كمطلب وطني و كحاجة مجتمعية موضوعية. و ذلك بالنظر لما رافق هذه الانتخابات من تدخل سافر للسلطة، و مختلف ممارسات الإفساد و الفساد الانتخابي بشكل غير مسبوق في تاريخ الانتخابات بالمغرب، حيث مورس الضغط على الناخبات و الناخبين باستغلال سلطة الإدارة و استغلال المشترك الديني و الفقر و توجيه أذهان الناس و اختياراتهم نحو قطبية وهمية تم الترويج لها بشكل ممنهج. "

وبعد تنويهه بعمل الفدرالية والتأكيد على وجودها كخيار استراتيجي للحزب ، لم يمنعه ذلك من توضيح موقف أمينه العام بما سماه :"حس نقدي يقف على كل الاختلالات و يفتح أفق توحيد القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية و كل الفاعلين المؤمنين بضرورة التغيير الديمقراطي ."

ليقول بأن انسحاب أمينه العام جاء في هذا السياق : "الذي ينبغي أن يُفهم فيه موقف الأمين العام للحزب الأخ عبد السلام العزيز و القاضي بتجميد حضوره في الهيئة التنفيذية للفيدرالية. "

