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برلمانيو الحركة الشعبية يدعون إلى إحترام الأولويات قبل المشاركة في الحكومة
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 20:58 برلمانيو الحركة الشعبية يدعون إلى إحترام الأولويات قبل المشاركة في الحكومة | بوليتيك
برلمانيو الحركة الشعبية يدعون إلى إحترام الأولويات قبل المشاركة في الحكومة
دعا فريقا حزب الحركة الشعبية بكل من مجلس النواب والمستشارين إلى احترام أولويات الحزب واختياراته في أفق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، في إجتماع يوم أمس إستعرضوا فيه حصيلة الحزب في الإستحقاقات

شوف تيفي

دعا فريقا حزب الحركة الشعبية بكل من مجلس النواب والمستشارين إلى احترام أولويات الحزب واختياراته في أفق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، في إجتماع يوم أمس إستعرضوا فيه حصيلة الحزب في الإستحقاقات وناقشوا الأجواء التي مر فيها.

وحسب منطوق بلاغ صادر عن الأمانة لحزب السنبلة، فأن "أعضاء الفريقين الحركيين بمجلس النواب والمستشارين أوصوا في ختام إجتماع مشترك انعقد أمس الجمعة بالرباط بمناسبة افتتاح السنة الأولى للولاية التشريعية العاشرة، ب"مراعاة أولويات الحركة الشعبية واحترام اختياراتها الجوهرية وتحديد نوعية مشاركتها، في أفق المشاورات المرتقبة بشأن تشكيل الحكومة".
وشدد برلمانيو حزب السنبلة في الإجتماع الذي حضره امحند العنصر وأعضاء بالمكتب السياسي على "إحترام المؤسسات والدفاع عن حرمتها، والذود عن التعددية الحزبية وحمايتها، باعتبارها من الثوابت التي دافعت عنها الحركة الشعبية منذ التأسيس".

وأشاد أعضاء الفريقين الحركيين بمضامين الخطاب الملكي السامي الافتتاحي للبرلمان ،مثمنين تأكيد جلالة الملك على خيار التعددية الحزبية الذي اعتمدته المملكة منذ الاستقلال، منوهين بتطرق الخطاب الملكي إلى قضايا حيوية ترتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، مجددين انخراطهم التام في كل ما يسطره جلالة الملك من توجهات ترمي إلى الارتقاء بمستوى البلاد على جميع الأصعدة والمستويات.

 

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