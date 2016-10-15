عاجل و بالصور:هذا ما قاله الملك محمد السادس للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بعدما قبل رأسه خلال زيارته له بالمستشفى

عبّر الملك محمد السادس عن متمنياته بالشفاء العاجل لوزير حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي و ذلك على هامش زيارة قام به عاهل البلاد للوزير الأسبق.

شوف تيفي:م غ

عبّر الملك محمد السادس عن متمنياته بالشفاء العاجل لوزير حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي و ذلك على هامش زيارة قام به عاهل البلاد للوزير الأول الأسبق.

و ظهر الملك في صور جديدة و هو يقبل رأس الوزير الأول الأسبق كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،خلال زيارته ، اليوم السبت، لعبد الرحمان اليوسفي بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدار البيضاء.

وكان اليوسفي قد نُقل إلى المستشفى منذ أربعة وعشرين ساعة إثر إصابته بالتهاب رئوي.