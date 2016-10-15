عاجل و بالصور:هذا ما قاله الملك محمد السادس للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بعدما قبل رأسه خلال زيارته له بالمستشفى

شوف تيفي:م غ
عبّر الملك محمد السادس عن متمنياته بالشفاء العاجل لوزير حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي و ذلك على هامش زيارة قام به عاهل البلاد للوزير الأول الأسبق.
و ظهر الملك في صور جديدة و هو يقبل رأس الوزير الأول الأسبق كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،خلال زيارته ، اليوم السبت، لعبد الرحمان اليوسفي بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدار البيضاء.
وكان اليوسفي قد نُقل إلى المستشفى منذ أربعة وعشرين ساعة إثر إصابته بالتهاب رئوي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.