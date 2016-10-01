عاجل:بعد منع الأكياس البلاستيكية ..هذا ما تم حجزه بالدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز 5 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بأحد المستودعات السرية التي تقع في تيط مليل نواحي مدينة الدار البيضاء

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز 5 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بأحد المستودعات السرية التي تقع في تيط مليل نواحي مدينة الدار البيضاء

و حسب بلاغ لوزارة العدل و الحريات توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، تم حجز الأكياس البلاستيكية المحظورة مخبأة بأحد المستودعات بالجماعة،كما تم توقيف صاحب المستودع.

و تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية و استيرادها و تسويقها و استعمالها.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة في انتظار استكمال البحث.





