مثير و بالصور..بعد المونيكات الجنسية..الروبو الجنسي يقتحم غرف النوم

بعد اختراع الدمى الجنسية و التي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا في الأوساط المغربية،اخترعت الصين بعد ذلك ''الروبو الجنسي'' و الذي يعمل على تقديم المتعة الجنسية للإنسان.

شوف تيفي

بعد اختراع الدمى الجنسية و التي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا في الأوساط المغربية،اخترعت الصين بعد ذلك "الروبو الجنسي" و الذي يعمل على تقديم المتعة الجنسية للإنسان.

ووفقاً للعلماء اليابانيين يتميز الروبو الجنسي بالصبر كما أنه نشيط وأكثر إثارة من الإنسان وعلاوة على ذلك مزود بقدرات فائقة في الجنس.

من جانبه قال "مات مكمولين" الرئيس التنفيذى لشركة "الدمى الجنسية إن الشركة تعمل على تكنولوجيا ذكاء اصطناعى للروبو الجنسي تجعلها تتعامل بشكل مطابق للإنسان.

ويرى أطباء متخصصين في السيكسولوجيا أن انتشار الروبو في المجتمع سيؤدي في المستقبل إلى قتل العلاقات المادية والروحية بين الرجل والمرأة.



