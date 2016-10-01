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بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 19:21 عاجل : حزب جديد يرى النور قريبا في المغرب | بوليتيك
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علمت ''شوف تيفي'' أن اللجنة التحضيرية لحزب ''تمونت للحريات'' تعقد إجتماعا مغلقا في هذه الأثناء بإحدى القاعات الخاصة بمدينة الرباط.

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن اللجنة التحضيرية لحزب "تمونت للحريات" تعقد إجتماعا مغلقا في هذه الأثناء بفندق "تيكسودا" بمدينة الرباط.
وحسب مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، يناقش أعضاء اللجنة التحضيرية الخطوات الأخيرة لوضع ملف تأسيس الحزب الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، حيث أكد أعضاء اللجنة في كلماتهم أمام الحاضرين أنه حزب لكل المواطنين المغاربة بجميع أطيافهم.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة التحضيرية تضم وجوها حقوقية وسياسية تدافع عن الأمازيغية والحريات الفردية والجماعية.

وينتظر أن يتم الإعلان عن تأسيس التنظيم السياسي الجديد في الأيام المقبلة، بعد الإنتهاء من المساطر التنظيمية والإدارية والقانونية المعمول بها لتأسيس الأحزاب.

 

 

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