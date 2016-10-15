عاجل و بالصورة..الملك محمد السادس في زيارة لعبد الرحمان اليوسفي في مصحة بالبيضاء

شوف تيفي
بعد الوعكة الصحية التي أدخلته قبل أيام إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء،قام الملك محمد السادس اليوم السبت بزيارة لرئيس الحكومة الأسبق عبد الرحمن اليوسفي.
و قد بدا اليوسفي سعيدا بزيارة الملك محمد السادس من خلال صورة توصلت بها"شوف تيفي".
و كان الملك محمد السادس قد أطلق بمناسبة عيد الشباب اسم اليوسفي على إحدى شوارع مدينة طنجة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.