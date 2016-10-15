عاجل و بالصورة..الملك محمد السادس في زيارة لعبد الرحمان اليوسفي في مصحة بالبيضاء

بعد الوعكة الصحية التي أدخلته قبل أيام إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء،قام الملك محمد السادس اليوم السبت بزيارة لرئيس الحكومة السابق عبد الرحمن اليوسفي.

شوف تيفي

بعد الوعكة الصحية التي أدخلته قبل أيام إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء،قام الملك محمد السادس اليوم السبت بزيارة لرئيس الحكومة الأسبق عبد الرحمن اليوسفي.

و قد بدا اليوسفي سعيدا بزيارة الملك محمد السادس من خلال صورة توصلت بها"شوف تيفي".

و كان الملك محمد السادس قد أطلق بمناسبة عيد الشباب اسم اليوسفي على إحدى شوارع مدينة طنجة.