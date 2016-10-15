بن كيران يؤجل مهرجانا إحتفاليا بالدار البيضاء لظروف طارئة

أجلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء- سطات المهرجان الإحتفالي للحزب الذي كان مقررا عشية اليوم السبت بطلب مباشر من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

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أجلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء- سطات المهرجان الإحتفالي للحزب الذي كان مقررا عشية اليوم السبت بطلب مباشر من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

وحسب مصادر مطلعة، فإن بنكيران لم يوضح للمسؤولين سبب تأجيله للمهرجان الإحتفالي، لكنه إكتفى بطلب تأجيله لوقت لاحق بمبرر ظروف طارئة وخاصة دون أن يبدي أي توضيحات تضيف ذات المصادر.

ووجدت الكتابة الجهوية للحزب بالدار البيضاء حرجا وهي تدعو إلى إلغاء المهرجان الإحتفالي، خاصة أن المهرجان الخطابي الإحتفالي قد تم الترويج له عبر ملصقات في صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وحضور بعض المتعاطفين من خارج الدار البيضاء عشية اليوم السبت إلى مكان المهرجان.

وبالعودة إلى الملصق الذي نشرته الكتابة الجهوية للدار البيضاء-سطات، فالمهرجان الإحتفالي ينظم بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، بمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.