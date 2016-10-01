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عمر بلافريج: هذه قصتي مع طربوش بنسعيد في أول حضور لي بالبرلمان و هذا سر علاقتي العائلية مع بوعبيد
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 17:33 عمر بلافريج: هذه قصتي مع طربوش بنسعيد في أول حضور لي بالبرلمان و هذا سر علاقتي العائلية مع بوعبيد | بوليتيك
عمر بلافريج: هذه قصتي مع طربوش بنسعيد في أول حضور لي بالبرلمان و هذا سر علاقتي العائلية مع بوعبيد
كشف عمر بلافريج، في مكالمة هاتفية مع ''شوف تيفي''، سر ارتدائه الطربوش الشخصي لليساري بنسعيد أيت إيدر أثناء حضوره لأول مرة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم أمس الجمعة، وطبيعة علاقته العائلية مع

شوف تيفي
كشف عمر بلافريج، في مكالمة هاتفية مع "شوف تيفي"، سر ارتدائه الطربوش الشخصي لليساري بنسعيد أيت إيدر أثناء حضوره لأول مرة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم أمس الجمعة، وطبيعة علاقته العائلية مع عبد الرحيم بوعبيد.
وذكر بلافريج، النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه قصد يوم الاثنين الماضي بنسعيد وطلب منه ما إذا كان بإمكانه أن يعيره "طربوشه" ليضعه أثناء افتتاح البرلمان، فأخبره بنسعيد بأنه لا يمكن أن يعيره إياه، بل سيهديه له، "وهذا شرف كبير بالنسبة لي"، يقول بلافريج في مكالمته مع "شوف تيفي"، حيث قال إن بنسعيد أكد له أنه سيتشرف بإهدائه طربوشه الشخصي الذي كان يرتديه.
وقد أوضح بلافريح أنه يتمنى أن يصل إلى مستوى بنسعيد أيت إيدر وعبد الرحيم بوعبيد، كاشفا أن هذا الأخير هو زوج خالته.

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عمر بلافريج: هذه قصتي مع طربوش بنسعيد في أول حضور لي بالبرلمان و هذا سر علاقتي العائلية مع بوعبيد

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