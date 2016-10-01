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بن كيران يحتفظ بالمنصب الثالث للدولة لتعيين قيادييه
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 17:23 بن كيران يحتفظ بالمنصب الثالث للدولة لتعيين قيادييه | بوليتيك
بن كيران يحتفظ بالمنصب الثالث للدولة لتعيين قيادييه
ذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن قياديين بحزب العدالة والتنمية طالبو عبد الإله بن كيران بعدم التفاوض بمنصب رئيس مجلس النواب مع الفرقاء البرلمانيين لتشكيل الحكومة.

شوف تيفي

ذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن قياديين بحزب العدالة والتنمية طالبو عبد الإله بن كيران بعدم التفاوض بمنصب رئيس مجلس النواب مع الفرقاء البرلمانيين لتشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن القياديين المقربين من بن كيران، نصحوه بالإحتفاظ بالمنصب الثالث للدولة للرفع من سرعة الإشتغال بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية، حيث إقترحوا عليه تنصيب محمد يتيم أو سعد الدين العثماني أو عبد الله بوانو على رأس المنصب الثالث في الدولة.

وحسب ذات المصادر، فإن الإجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب والذي حصل فيه بن كيران على التفويض لتشكيل الحكومة، طالب بعض أعضاء الأمانة العامة من بن كيران عدم الوقوع في نفس الأخطاء المرتكبة في النسخة السابقة، خاصة بالمؤسسة التشريعية، حيث أنهى البرلمان دورته على وقع صراع بين عبد الله بوانو و رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي بعد ما سمي بفضيحة "الكوبل البرلماني".

من جهة ثانية، قال مصدر مقرب من قياديي الحزب أن رسالة بن كيران لجميع قيادييه وبرلمانييه واضحة، وهي أن تشكيل الحكومة ليست سوى تفاصيل بسيطة، وليست كما يظن الجميع.

 

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البيجدي بن كيران الإجتماع بوانو البرلمان يتيم شوف تيفي

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