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بالصور..حضيو راسكم من الطْلابة شوفو أشنو كيديرو
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 16:58 بالصور..حضيو راسكم من الطْلابة شوفو أشنو كيديرو | مجتمع
بالصور..حضيو راسكم من الطْلابة شوفو أشنو كيديرو
تداول رواد العالم الأزرق اليوم السبت مجموعة من الصور لفتاة تمتهن التسول و تظهر بكامل صحتها بينما تتظاهر بالإعاقة.

شوف تيفي:
تداول رواد العالم الأزرق اليوم السبت مجموعة من الصور لفتاة تمتهن التسول و تظهر بكامل صحتها بينما تتظاهر بالإعاقة.
و قال متداولو هذه الصور،إنها تعود لإحدى المتسولات في دولة عربية،محذرين من تحايل بعض المتسولين الذين يمتهنون "السعاية".
في سياق متصل ،مكنت التدخلات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة ظاهرة التسول، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، من توقيف ما مجموعه 8593 شخصا، من بينهم 1177 قاصرا، و2492 امرأة، بالإضافة إلى 415 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.
حضيو راسكم من الطْلابة شوفو أشنو كيديروحضيو راسكم من الطْلابة شوفو أشنو كيديروحضيو راسكم من الطْلابة شوفو أشنو كيديرو

 

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