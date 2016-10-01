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بن كيران يخصص يوما لكل حزب طيلة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 16:52 بن كيران يخصص يوما لكل حزب طيلة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة | بوليتيك
بن كيران يخصص يوما لكل حزب طيلة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة
كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، سيجتمع الأسبوع المقبل بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للإنصات إلى مطالبها للدخول في تحالف لتشكيل الحكومة.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، سيجتمع الأسبوع المقبل بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للإنصات إلى مطالبها للدخول في تحالف لتشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، ان بن كيران سيجتمع الإثنين المقبل بعد الزوال مع حزب الحركة الشعبية بمنزله الكائن بحي الليمون بمدينة الرباط، حيث ينتظر أن يستقبل بن كيران الأمين العام للحزب رفقة قياديين بالحزب للتداول حول الحقائب الوزارية وخارطة الطريق للتحالف.

أما يوم الثلاثاء، فسيعقد بن كيران لقاءا مع حزب التقدم والإشتراكية، للإنصات إلى مطالبه للدخول للحكومة، رغم أن الحزبين يجمع بينهما تحالف سابق للإنتخابات التشريعية.

وحسب ذات المصادر، فمن المتوقع أن يستقبل بن كيران وفدا عن حزب الإستقلال الأربعاء المقبل لبحث سبل التوافق بين الحزبين لتشكيل الحكومة، حيث يرتقب أن يثمر اللقاء عن إتفاق الطرفين حول الحقائب الوزارية.

وفي ذات السياق، سيربط عبد الإله بن كيران الإتصال بكل من حزب الإتحاد الدستوري، وحزب الإتحاد الإشتراكي لتحديد حيز زمني للقائهم والإستماع إلى مواقفهم، في حين إعتذر صلاح الدين مزوار لبن كيران عن عقد أي لقاء قبل عقد المؤتمر المحدد يوم 20 أكتوبر لتحديد موقف الحزب من العودة للحكومة.

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