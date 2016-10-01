بالفيديو..شوفو ردة فعل حراس الملك منين حْيح ولد البرنوصي باش يتصور مع الملك لبارح فالليل

ردة فعل هستيرية تلك التي صدرت من طرف رجل مغربي التقى صدفة بالملك محمد السادس خلال جولته ليلة أمس الجمعة بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

ردة فعل هستيرية تلك التي صدرت من طرف رجل مغربي التقى صدفة بالملك محمد السادس خلال جولته ليلة أمس الجمعة بالدار البيضاء.

و حسب صفحة "البرنوصي" التي نشرت الفيديو اليوم السبت،كشفت أن الرجل الذي يقطن بحي القدس تفاجأ بمرور الموكب الملكي وبدأ بالصراخ مباشرة عندما منعه حراس الملك من الاقتراب من الملك.

و يظهر الرجل و هو يصرخ في الفيديو المصور بإحدى الهواتف النقالة و يقول"عافاكم بغيت نتصور مع سيدنا خليوني نمشي عندو..عاش الملك وابغيت نتصور مع سيدنا".