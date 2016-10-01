بالفيديو..شوفو ردة فعل حراس الملك منين حْيح ولد البرنوصي باش يتصور مع الملك لبارح فالليل

شوف تيفي:م غ
ردة فعل هستيرية تلك التي صدرت من طرف رجل مغربي التقى صدفة بالملك محمد السادس خلال جولته ليلة أمس الجمعة بالدار البيضاء.
و حسب صفحة "البرنوصي" التي نشرت الفيديو اليوم السبت،كشفت أن الرجل الذي يقطن بحي القدس تفاجأ بمرور الموكب الملكي وبدأ بالصراخ مباشرة عندما منعه حراس الملك من الاقتراب من الملك.
و يظهر الرجل و هو يصرخ في الفيديو المصور بإحدى الهواتف النقالة و يقول"عافاكم بغيت نتصور مع سيدنا خليوني نمشي عندو..عاش الملك وابغيت نتصور مع سيدنا".
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