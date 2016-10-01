 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة | حوادث و حقوق

مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة

المغرب ينتظر ردا توضيحيا لمصر بعد إستقبال وفد عن البوليساريو | بوليتيك

المغرب ينتظر ردا توضيحيا لمصر بعد إستقبال وفد ''عن البوليساريو''

بالصور..سيدة تتجول عارية بشوارع الدار البيضاء تخلق جدلا واسعا لدى المغاربة | مجتمع

بالصور..سيدة تتجول عارية بشوارع الدار البيضاء تخلق جدلا واسعا لدى المغاربة

السيسي يدفع مصر إلى تأزيم علاقتها مع المغرب من أجل نفايات من البنزين الجزائري الرديء.. | بوليتيك

السيسي يدفع مصر إلى تأزيم علاقتها مع المغرب من أجل نفايات من البنزين الجزائري الرديء..

البيجيدي والبام يُعينان رؤساء فرقهم بالبرلمان | بوليتيك

''البيجيدي'' و''البام'' يُعينان رؤساء فرقهم بالبرلمان

السجن 15 سنة لمقدم حصل كيزور الفلوس | حوادث و حقوق

السجن 15 سنة '' لمقدم حصل كيزور الفلوس''

تسجيل سرقة مباشرة من داخل قيسارية الأمراء في درب السلطان | حوادث و حقوق

تسجيل سرقة مباشرة من داخل قيسارية الأمراء في درب السلطان

مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش | بوليتيك

مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة | حوادث و حقوق

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 14:11 مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة | حوادث و حقوق
مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة
أقدم رجل مسن مساء أمس الجمعة على الإنتحار شنقا داخل غرفته بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بمدينة طنجة، لأسباب مجهولة، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى.

شوف تيفي

 أقدم رجل مسن مساء أمس الجمعة على الإنتحار شنقا داخل غرفته بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بمدينة طنجة، لأسباب مجهولة، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، حيث دخل إلى المستشفى لتلقي العلاجات، ليتم العثور عليه مشنوقا من طرف موظفين بالمستشفى المذكور.

وأضافت ذات المصادر أن السلطات الأمنية نقلت الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية.

 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مختل عقلي انتحار المستشفيات للأمراض العقلية طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

السجن 15 سنة لمقدم حصل كيزور الفلوس | حوادث و حقوق

السجن 15 سنة '' لمقدم حصل كيزور الفلوس''

تسجيل سرقة مباشرة من داخل قيسارية الأمراء في درب السلطان | حوادث و حقوق

تسجيل سرقة مباشرة من داخل قيسارية الأمراء في درب السلطان

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة | حوادث و حقوق

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة

عاجل و بالفيديو..شوفو أشنو وْقع لطفل تعرض للاغتصاب بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..شوفو أشنو وْقع لطفل تعرض للاغتصاب بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي للطبيب المتهم بقتل مريضة بسبب خطأ طبي..أنا مدرتش خطأ و السيدة ماتت بعد 4 أيام من العملية | بــووز
منذ 30 دقيقة

أول خروج إعلامي للطبيب المتهم بقتل مريضة بسبب خطأ طبي..أنا مدرتش خطأ و السيدة ماتت بعد 4 أيام من العملية

فتاة مصرية تعرف لنا سويسرا المغرب في دقيقة مع اجمل المناظر الجبلية | قنوات أخرى

فتاة مصرية تعرف لنا سويسرا المغرب في دقيقة مع اجمل المناظر الجبلية

فاتنة الجمال دخلت الأستديو فجاة فى منتصف الحلقة فغيرت مسار الحلقة تماما المسامح كريم | قنوات أخرى

فاتنة الجمال دخلت الأستديو فجاة فى منتصف الحلقة فغيرت مسار الحلقة تماما المسامح كريم

شاهد ماذا فعل الملك محمد السادس عندما حاول مواطن إعطائه رسالة أمام البرلمان 2016 | قنوات أخرى

شاهد ماذا فعل الملك محمد السادس عندما حاول مواطن إعطائه رسالة أمام البرلمان 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة

المغرب ينتظر ردا توضيحيا لمصر بعد إستقبال وفد عن البوليساريو | بوليتيك

المغرب ينتظر ردا توضيحيا لمصر بعد إستقبال وفد ''عن البوليساريو''

بالصور..سيدة تتجول عارية بشوارع الدار البيضاء تخلق جدلا واسعا لدى المغاربة | مجتمع

بالصور..سيدة تتجول عارية بشوارع الدار البيضاء تخلق جدلا واسعا لدى المغاربة

السيسي يدفع مصر إلى تأزيم علاقتها مع المغرب من أجل نفايات من البنزين الجزائري الرديء.. | بوليتيك

السيسي يدفع مصر إلى تأزيم علاقتها مع المغرب من أجل نفايات من البنزين الجزائري الرديء..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.