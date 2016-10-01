مختل عقلي يضع حدا لحياته داخل مستشفى الأمراض العقلية بطنجة

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أقدم رجل مسن مساء أمس الجمعة على الإنتحار شنقا داخل غرفته بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بمدينة طنجة، لأسباب مجهولة، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى.
وحسب مصادر محلية فإن الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، حيث دخل إلى المستشفى لتلقي العلاجات، ليتم العثور عليه مشنوقا من طرف موظفين بالمستشفى المذكور.
وأضافت ذات المصادر أن السلطات الأمنية نقلت الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية.
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