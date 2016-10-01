المغرب ينتظر ردا توضيحيا لمصر بعد إستقبال وفد ''عن البوليساريو''

كشفت مصادر مطلعة، أن المغرب ينتظر ردا رسميا للمسؤولين المصريين حول مشاركة وفد عن جبهة البوليساريو في المؤتمر البرلماني العربي- الإفريقي الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ بداية الأسبوع الجاري.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن المغرب ينتظر ردا رسميا للمسؤولين المصريين حول مشاركة وفد عن جبهة البوليساريو في المؤتمر البرلماني العربي- الإفريقي الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ بداية الأسبوع الجاري.

وينتظر حسب ذات المصادر، ان تصدر سفارة جمهورية مصر بالرباط بلاغا توضيحيا حول واقعة حضور وفد عن البوليساريو بشكل رسمي، حيث أن المسؤولين المغاربة يترقبون الموقف الرسمي لجمهورية مصر قبل الإقدام على أي خطوة إتجاه الإستفزاز الجديد، خاصة بعد نص الإعلان الصادر عن المؤتمر والذي تبنى فيه الأسطوانة المشروخة التي يتبناها الإنفصاليون المتمثلة "في حق الشعوب في تقرير مصيرها" وهي النقطة التي يتباهون بها.

وأوضحت ذات المصادر، أنه لحدود الساعة لم يتبنى أي مسؤول مصري بشكل رسمي إستقبال وفد عن جبهة البوليساريو، رغم حضوره إلى المؤتمر الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.

وتأتي خطوة سماح مصر للكيان الوهمي المشاركة في المؤتمر البرلماني العربي –الإفريقي رغم أن البوليساريو غير معترف بها دوليا، حيث أن المنظمين وضعوا لافتة تعريفية كتب عليها "الجمهورية الصحراوية"، رغم أن مصر لا تعترف بالكيان الوهمي للبوليساريو، ولا يتعدى عدد الدول المعترفين به أصابع البد بعدما سحبت مجموعة من الدول اعترافها بالكيان الوهمي.





