بالصور..سيدة تتجول عارية بشوارع الدار البيضاء تخلق جدلا واسعا لدى المغاربة

شوف تيفي
خلق تجول سيدة مغربية عارية بوسط مدينة الدار البيضاء نقاشا واسعا و استنفارا كبيرا في أوساط المغاربة.
و قد ظهرت حسب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيدة تبلغ حوالي 40 سنة،تتجول في شوارع مدينة الدار البيضاء و بالضبط بوسط المدينة متجردة من ملابسها بشكل كامل.
و قد وصف المغاربة ،هذه السيدة بالمريضة عقليا ،مناشدين السلطات التدخل لنقلها لأحد المستشفيات الطبية قصد معالجتها.
هذا و تتحفظ "شوف تيفي" على نشر الفيديو الصادم و التي تظهر من خلاله السيدة عارية تماما،على صعيد آخر قال فايسبوكيون إن الفيديو يعود للسنة الماضية
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