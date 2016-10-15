بالصور..سيدة تتجول عارية بشوارع الدار البيضاء تخلق جدلا واسعا لدى المغاربة

خلق تجول سيدة مغربية عارية بوسط مدينة الدار البيضاء نقاشا واسعا و استنفارا كبيرا في أوساط المغاربة.

شوف تيفي

خلق تجول سيدة مغربية عارية بوسط مدينة الدار البيضاء نقاشا واسعا و استنفارا كبيرا في أوساط المغاربة.

و قد ظهرت حسب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيدة تبلغ حوالي 40 سنة،تتجول في شوارع مدينة الدار البيضاء و بالضبط بوسط المدينة متجردة من ملابسها بشكل كامل.

و قد وصف المغاربة ،هذه السيدة بالمريضة عقليا ،مناشدين السلطات التدخل لنقلها لأحد المستشفيات الطبية قصد معالجتها.

هذا و تتحفظ "شوف تيفي" على نشر الفيديو الصادم و التي تظهر من خلاله السيدة عارية تماما،على صعيد آخر قال فايسبوكيون إن الفيديو يعود للسنة الماضية