السيسي يدفع مصر إلى تأزيم علاقتها مع المغرب من أجل نفايات من البنزين الجزائري الرديء..

ما الذي يدور في عقلية الحاكم المصري الذي بدا أنه فقد بوصلة الحكم بعدما فقد الشرعية أيضا؟ وهل يعرف هذا الحاكم الذي جيء به من العسكر لدحر السلطة المنتخبة في أرض الكنانة، أن ''أم الدنيا'' هي أولا وقبل كل

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ما الذي يدور في عقلية الحاكم المصري الذي بدا أنه فقد بوصلة الحكم بعدما فقد الشرعية أيضا؟ وهل يعرف هذا الحاكم الذي جيء به من العسكر لدحر السلطة المنتخبة في أرض الكنانة، أن "أم الدنيا" هي أولا وقبل كل شيء رصيد تاريخي من العلاقات مع الدول العربية، وليست دولة تنتصر للابتزاز على حساب مصلحة مؤقتة، يحركها "بنزين" الضغط على الدول الصديقة لقضاء المآرب؟

قبل أيام أدى سلوك السيسي بالعربية السعودية إلى قطع إمداداتها من النفط المخصص لمصر، ما تسبب في أزمة للشعب المصري الذي ارتهن لسياسة ارتدادية غير اعتيادية في سلوك حكام مصر المعاصرة.. ولأن البترول قد يحرك أشياء أخرى غير محركات السيارات، بادر السيسي إلى لعب دور مزدوج في علاقاته مع بعض البلدان العربية التي ظلت مدرجة في خانة الدول الصديقة والشقيقة، في محاولة اقتحام بعض التكتلات العربية التي تشكل وزنا داخل المنطقة. وهكذا، في الوقت الذي ترسل سفارة مصر في المغرب إشارات باعثة على الاطمئنان وعمق الصداقة بين البلدين، استقبلت دولة السيسي وفدا من البوليساريو للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي بشرم الشيخ، تحت مسمى وفد "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، لتيسر له كل قنوات الاتصال مع مختلف ممثلي السلطات في مصر. فماذا تعني هذه الازدواجية في الدبلوماسية المصرية؟

الظاهر أن مصر حاولت من خلال هذه الخطوة "المحسوبة" من حيث المكاسب و"غير المحسوبة" من حيث العواقب، إلى مجاملة الجزائر من خلال اعتراف ضمني بربيبتها البوليساريو، طمعا في براميل النفط، لسد الخصاص الذي تركته السعودية بعد قطع إمداداتها من البترول الموجه للمصريين. وبالتالي، يكون السيسي هنا قد لجأ إلى أسلوب التوسل للجزائر عبر ابتزاز المغرب الذي يحاول جاهدا، أن يجد حلا عاجلا لمشكل الصحراء المغربية الذي عمر لأزيد من أربعة عقود. وهذا يظهر جليا، من خلال استجابة الجزائر لمصر، بإرسال شحنة كبيرة من البنزين إليها. ولعل تصريح رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، يوضح حقيقة لجوء مصر إلى الجزائر لتوسل النفط تزامنا مع استقبالها وفدا من البوليساريو.. حيث أشار الغندور قبل أيام قليلة، أنه تم فعلا تفريغ حمولة باخرة جزائرية من البنزين بالميناء المذكور. لكن واستنادا إلى مصادر جد مطلعة على هذه "الصفقة"، إن كمية البنزين الجزائري الذي تم تفريغه في ميناء الإسكندرية يعتبر من نوع "السولار" وهو أحد أكثر أنواع البنزين رداءة وأشدهم إضرارا بالبيئة. ما يعني أن مصر باعت رصيدا تاريخيا مع المغرب مقابل نفايات من البنزين الجزائري الرديء الذي تتعفف عن استعماله على أرضها.

هذه الصفقة تبرز الدور الذي تلعبه مصر في عهد السيسي، من أجل تأزيم العلاقات بين البلدان العربية التي ينبغي أن تكون موحدة أكثر من أي وقت مضى.. فمن جهة، أزمت علاقتها مع السعودية، ومن جهة ثانية تبتز المغرب من أجل كسب ود الجزائر بغرض تمتيعها بالنفط. لكن خلفيات استغلالها لوفد البوليساريو حسب بعض المحللين، تكمن في إرسالها إشارات للمغرب وحلفائه في الخليج الذين يعتبرون الصحراء أرض مغربية مائة بالمائة، ربما من أجل تأمين حاجياتها من البترول.. ولعل هذا السلوك، يُظهر خلفيات مصر عندما امتنعت بشكل استغربت له غالبية الدول العربية عن التصويت ضد استعادة المغرب لمكانته الطبيعية ضمن منظمة الاتحاد الإفريقي.

إن مصر في عهد السيسي، تبدو الآن كما لو أنها برميل بارود، قابل للانفجار في أية لحظة، ليس بسبب قمعها لشرعية حكم الرئيس المخلوع مرسي وإخوانه فحسب، وإنما لأن سياسة العسكر التي تخنقها الآن، قد تعيد إنتاج ثورة مضادة من داخلها.. لأن الشعب المصري المسالم يحتفظ تاريخيا بعلاقات متينة مع جميع الشعوب العربية، وعلى رأسهم المغرب.. لكن سياسة السيسي تذهب في اتجاه تمزيق كل هذه الروابط من أجل كسب عنصر أساسي، هو البحث عن "الشرعية في الحكم" بعد انقلاب مخدوم، ندم عليه المصريون الآن، لكن للأسف بعد فوات الأوان.