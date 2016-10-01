''البيجيدي'' و''البام'' يُعينان رؤساء فرقهم بالبرلمان

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سيترأس الفريق البرلماني لحزبه بمجلس النواب، فيما سيرأس عبد اللطيف وهبي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سيترأس الفريق البرلماني لحزبه بمجلس النواب، فيما سيرأس عبد اللطيف وهبي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة يترأس فريق البام.

وحسب ذات المصادر، فسعد الدين العثماني سيخلف عبد الله بوانو الذي قضى ولايتين في المنصب، ما يمنعه قانونيا من المواصلة في قيادة نواب حزب المصباح، حيث سيخلفه سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب مؤقتا إلى حين إعلان رئيس جديد للفريق بعد عقد إجتماع للنواب بالمؤسسة التشريعية.

أما فيما يخص عبد اللطيف وهبي، قالت ذات المصادر أنه تم الحسم بشكل كبير في خلافته لميلودة حازب، بعدما شغل سابقا نائب مجلس النواب، وبعدما كان الأقرب إلى رئاسة فريقه في النسخة الماضية، قبل تعيين حازب على رأس الفريق بالبرلمان.