السجن 15 سنة '' لمقدم حصل كيزور الفلوس''

انتهت أطوار محاكمة عون سلطة بالناظور يتزعم عصابة من أربعة أشخاص متخصصة في تزوير أوراق مالية من فئة100 و 200 درهم،بإصدار حكم نافذ على المقدم بـ15 سنة و التعويضات و أحكام متفرقة على المشاركين في

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انتهت أطوار محاكمة عون سلطة بالناظور يتزعم عصابة من أربعة أشخاص متخصصة في تزوير أوراق مالية من فئة100 و 200 درهم،بإصدار حكم نافذ على المقدم بـ15 سنة و التعويضات و أحكام متفرقة على المشاركين في تهم"تكوين عصابة إجرامية و تزييف العملة الوطنية و التزوير في وثائق إدارية و عرفية و المشاركة".

و نطق رئيس الجلسة بمحكمة الاستئناف بالناظور،بحر هذا الأسبوع بمنطوق الأحكام و الغرامات وسط حضور غفير من المواطنين و الصحافيين تابعوا أشغال المحتكمة التي انطلقت بداية السنة الجارية بعد استكمال البحث مع المتهمين الأربعة،عقب إلقاء القبض عليهم.

و حسب ما أوردته يومية الصباح،رافع محامو المتهمين على تمتيعهم بظروف التخفيف بنما طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على المتهم الرئيسي نظرا لوضعه الاعتباري و تحمله مسؤوليات في جهاز الدولة.



