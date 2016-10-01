 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش | بوليتيك

مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة | حوادث و حقوق

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة

منافسان لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أول إجتماع بحضور عزيز أخنوش | بوليتيك

منافسان لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أول إجتماع بحضور عزيز أخنوش

بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش | بوليتيك

بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش

عاجل و بالفيديو..شوفو أشنو وْقع لطفل تعرض للاغتصاب بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..شوفو أشنو وْقع لطفل تعرض للاغتصاب بالدار البيضاء

البيجيدي يعقد مجلسا وطنيا إستثنائا لإختيار وزراءه في الحكومة | بوليتيك

البيجيدي يعقد مجلسا وطنيا إستثنائا لإختيار وزراءه في الحكومة

بالصور: العيساوي حطم الرقم القياسي بأطول وأعرض موسطاش فالبرلمان المغربي.. وها الميساج للي رسل للمتتبعين | بوليتيك

بالصور: العيساوي حطم الرقم القياسي بأطول وأعرض موسطاش فالبرلمان المغربي.. وها الميساج للي رسل

مثيـــر.. شباب مغاربة يتناولون أقراص منع الحمل بحثا عن الوسامة والنعومة وبروز العضلات | مجتمع

مثيـــر.. شباب مغاربة يتناولون أقراص منع الحمل بحثا عن الوسامة والنعومة وبروز العضلات

مدير إحدى الإعداديات بمراكش يتعرض للتعنيف من طرف تلميذين ويصاب بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

مدير إحدى الإعداديات بمراكش يتعرض للتعنيف من طرف تلميذين ويصاب بجروح خطيرة

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 12:18 مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش | بوليتيك
مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش
كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن البرلمان بغرفته حجز ما يزيد 150 غرفة في مختلف فنادق الرباط من أجل برلمانيي ومستشاري المجلسين للحضور إلى افتتاح الولاية التشريعية الخريفية يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي
كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن البرلمان بغرفته حجز ما يزيد 150 غرفة في مختلف فنادق الرباط من أجل برلمانيي ومستشاري المجلسين للحضور إلى افتتاح الولاية التشريعية الخريفية يوم أمس الجمعة.
وأضاف الشرقاوي الذي يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن البرلمانيين يتوفرون على تعويضات تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف إذا أرادوا أن يحجزوا فنادق لهم، ومن غير المعقول أن يتم دفعها من جيوب دافعي الضرائب.
وخلقت التدوينة الكثير من الجدل وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تعاليق غاضبة من البرلمانيين الذين استفادوا من هذه الغرف ولم يتوانوا للحظة من أجل رفض الإقامة على حساب الشعب

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب برلمان غرف حجز فنادق الرباط.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

منافسان لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أول إجتماع بحضور عزيز أخنوش | بوليتيك

منافسان لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أول إجتماع بحضور عزيز أخنوش

بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش | بوليتيك

بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش

البيجيدي يعقد مجلسا وطنيا إستثنائا لإختيار وزراءه في الحكومة | بوليتيك

البيجيدي يعقد مجلسا وطنيا إستثنائا لإختيار وزراءه في الحكومة

بالصور: العيساوي حطم الرقم القياسي بأطول وأعرض موسطاش فالبرلمان المغربي.. وها الميساج للي رسل للمتتبعين | بوليتيك

بالصور: العيساوي حطم الرقم القياسي بأطول وأعرض موسطاش فالبرلمان المغربي.. وها الميساج للي رسل للمتتبعين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:واش الزواج المختلط كيخلق مشكل فتحديد جنسية الأطفال؟ | نسولو الناس
منذ 3 دقائق

نسولو الناس:واش الزواج المختلط كيخلق مشكل فتحديد جنسية الأطفال؟

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 15 أكتوبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 15 أكتوبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 15 أكتوبر 2016 | شوف تيفي | الطقس

أحوال الطقس : 15 أكتوبر 2016 | شوف تيفي

صادم زوجة منقبة تخون زوجها لن تصدق مع من كانت | زووم

صادم زوجة منقبة تخون زوجها لن تصدق مع من كانت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش | بوليتيك
منذ 2 دقائق

مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة | حوادث و حقوق

اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة

منافسان لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أول إجتماع بحضور عزيز أخنوش | بوليتيك

منافسان لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أول إجتماع بحضور عزيز أخنوش

بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش | بوليتيك

بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.