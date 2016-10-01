مثير.. البرلمان بمجلسيه يحجز أزيد من 150 غرفة في مختلف الفنادق وها علاش

كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن البرلمان بغرفته حجز ما يزيد 150 غرفة في مختلف فنادق الرباط من أجل برلمانيي ومستشاري المجلسين للحضور إلى افتتاح الولاية التشريعية الخريفية يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي

كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن البرلمان بغرفته حجز ما يزيد 150 غرفة في مختلف فنادق الرباط من أجل برلمانيي ومستشاري المجلسين للحضور إلى افتتاح الولاية التشريعية الخريفية يوم أمس الجمعة.

وأضاف الشرقاوي الذي يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن البرلمانيين يتوفرون على تعويضات تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف إذا أرادوا أن يحجزوا فنادق لهم، ومن غير المعقول أن يتم دفعها من جيوب دافعي الضرائب.

وخلقت التدوينة الكثير من الجدل وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تعاليق غاضبة من البرلمانيين الذين استفادوا من هذه الغرف ولم يتوانوا للحظة من أجل رفض الإقامة على حساب الشعب



