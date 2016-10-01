اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة

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أوقفت المصالح الأمنية بمراكش يوم أمس الجمعة،متهم يتزعم شبكة للدعارة الراقية المعروفة بشبكة"بابيلون" و التي يتابع فيها 18 شخصا،مغاربة و سعوديون و الذين تجري محاكمتهم أمام ابتدائية المدينة.
الرأس المدبر المفترض للشبكة ينتمي إلى عائلة معروفة بمراكش،حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع بامتلاكها سلسلة من الحانات و المطاعم و الملاهي الليلية يواجه تهما تتعلق بإعداد محل للدعارة،و الوساطة فيها و التغاضي عنها و تسهيل تعاطيها و إصدار أوامر للحراس بعدم اعتراض سبيل أي شخص يقوم بهذه الأفعال بأكثر من 40 شقة يمتلكها بالحي الشتوي الراقي.
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