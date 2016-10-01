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اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 12:01 اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة | حوادث و حقوق
اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة
أوقفت المصالح الأمنية بمراكش يوم أمس الجمعة،متهم يتزعم شبكة للدعارة الراقية المعروفة بشبكة''بابيلون'' و التي يتابع فيها 18 شخصا،مغاربة و سعوديون و الذين تجري محاكمتهم أمام ابتدائية المدينة.

شوف تيفي
أوقفت المصالح الأمنية بمراكش يوم أمس الجمعة،متهم يتزعم شبكة للدعارة الراقية المعروفة بشبكة"بابيلون" و التي يتابع فيها 18 شخصا،مغاربة و سعوديون و الذين تجري محاكمتهم أمام ابتدائية المدينة.
الرأس المدبر المفترض للشبكة ينتمي إلى عائلة معروفة بمراكش،حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع بامتلاكها سلسلة من الحانات و المطاعم و الملاهي الليلية يواجه تهما تتعلق بإعداد محل للدعارة،و الوساطة فيها و التغاضي عنها و تسهيل تعاطيها و إصدار أوامر للحراس بعدم اعتراض سبيل أي شخص يقوم بهذه الأفعال بأكثر من 40 شقة يمتلكها بالحي الشتوي الراقي.

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اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة

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