اعتقال سعوديون و مغاربة ضمن شبكة للدعارة الراقية يملكون 40شقة

أوقفت المصالح الأمنية بمراكش يوم أمس الجمعة،متهم يتزعم شبكة للدعارة الراقية المعروفة بشبكة''بابيلون'' و التي يتابع فيها 18 شخصا،مغاربة و سعوديون و الذين تجري محاكمتهم أمام ابتدائية المدينة.

شوف تيفي

أوقفت المصالح الأمنية بمراكش يوم أمس الجمعة،متهم يتزعم شبكة للدعارة الراقية المعروفة بشبكة"بابيلون" و التي يتابع فيها 18 شخصا،مغاربة و سعوديون و الذين تجري محاكمتهم أمام ابتدائية المدينة.

الرأس المدبر المفترض للشبكة ينتمي إلى عائلة معروفة بمراكش،حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع بامتلاكها سلسلة من الحانات و المطاعم و الملاهي الليلية يواجه تهما تتعلق بإعداد محل للدعارة،و الوساطة فيها و التغاضي عنها و تسهيل تعاطيها و إصدار أوامر للحراس بعدم اعتراض سبيل أي شخص يقوم بهذه الأفعال بأكثر من 40 شقة يمتلكها بالحي الشتوي الراقي.