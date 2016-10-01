منافسان لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أول إجتماع بحضور عزيز أخنوش

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مساء أمس الجمعة، إجتماعا لمكتبه السياسي بحضور عزيز أخنوش لأول مرة بعد إعلانه عن مغادرة الحزب سنة 2011.

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عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مساء أمس الجمعة، إجتماعا لمكتبه السياسي بحضور عزيز أخنوش لأول مرة بعد إعلانه عن مغادرة الحزب سنة 2011.

وأضافت ذات المصادر، أن أغلب أعضاء المكتب السياسي رحبوا بحضور عزيز أخنوش للقاء، وهنأوه بالعودة من جديد للمكتب السياسي للحزب، بعد الإتصال الهاتفي لصلاح الدين مزوار من داخل إجتماع المكتب السياسي الأربعاء الماضي.

وأضافت ذات المصادر، أن رشيد الساسي عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار سينافس عزيز أخنوش لرئاسة الحزب، بعد تجربته السابقة مع صلاح الدين مزوار، حيث وضع لحد الآن حسب ذات المصادر، طلبين للترشح فيما ينتظر أن يصل العدد إلى أكثر من ذلك قبل 12 ليلا من يوم غد الأحد وهو آخر موعد محدد لوضع طلبات الترشح.

وأعلن حزب الأحرار في بلاغ سابق، أنه سيعقد مؤتمرا يوم 29 أكتوبر من الشهر الجاري، لإختيار رئيس جديد خلفا لصلاح الدين مزوار الذي قبل المكتب السياسي إستقالته وإعتبرها شجاعة سياسية.