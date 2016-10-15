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بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش
بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 11:35 بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش | بوليتيك
بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما، وها علاش
افتتحت الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أمس بالعاصمة الإيطالية روما اليوم العالمي للتغذية في حفل رسمي تخليدا لليوم العالمي ال36 للأغذية، والذي ينعقد هذه السنة تحت شعار ''

شوف تيفي

افتتحت الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أمس بالعاصمة الإيطالية روما اليوم العالمي للتغذية في حفل رسمي تخليدا لليوم العالمي ال36 للأغذية، والذي ينعقد هذه السنة تحت شعار " المناخ يتغير، الأغذية والزراعة أيضا ".
وظهرت الأميرة في أبهى حللها رفقة المدير العام للوكالة الأممية السيد خوسي غرازيانو دا سيلفا والمديرة العامة المساعدة ل(الفاو) السيدة ماريا هيلينا سيميدو اللذان كانا في استقبالها لدى وصولها لمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المختصرة بـ (فاو) والتي احتضنت هذا الحفل.
وأشارت الأميرة الخضراء إلى أن الأمن الغذائي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية اليوم. وبالفعل، فبينما يعاني ما يناهز 800 مليون شخص اليوم من انعدام الأمن الغذائي، فإنه يتعين الرفع مـن الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 70 بالمائة بحلول سنة 2050، لتلبية حاجيات سكان العالم، الذي يتوقع أن يصل عددهم إلى 9 ملايير نسمة".
وتحدثت الأميرة التي كانت ضيفة شرف الحفل عن الفلاحة وإسهامها الكبير في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأن هذا اليوم العالمي هو مناسبة لتسليط الضوء عن القضايا العديدة المرتبطة بالأمن الغذائي، سواء تعلق الأمر عـلى سبيل المثال بالهشاشة والفقر في العالم القروي، أو بأنظمة الإنتاج الزراعي المراعية للبيئة والتنوع البيولوجي، أو أيضا بإدماج المرأة والشباب.

الأميرة للا حسناء في روما، وها علاشالأميرة للا حسناء في روما، وها علاشالأميرة للا حسناء في روما، وها علاشالأميرة للا حسناء في روما، وها علاش

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بالصور.. الأميرة للا حسناء في روما وها علاش

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