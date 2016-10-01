عاجل و بالفيديو..شوفو أشنو وْقع لطفل تعرض للاغتصاب بالدار البيضاء

استقبلت مستعجلات مستشفى السقاط بالدار البيضاء،ليلة الجمعة-السبت، حالة خطيرة لطفل مغربي لم يتجاوزه عمره 14 سنة، تعرض للاغتصاب.

شوف تيفي:م غ

استقبلت مستعجلات مستشفى السقاط بالدار البيضاء،ليلة الجمعة-السبت، حالة خطيرة لطفل مغربي لم يتجاوزه عمره 14 سنة، تعرض للاغتصاب.

و حسا ما عاينت"شوف تيفي" و من خلال ما يبين الفيديو،وصل الطفل إلى المستشفى في حالة خطيرة .

وحسب مصادرنا لم يقوى الطفل الذي ظل وحيدا على الكلام سوى ترديد كلمة "اغتاصبوني و تكرفصو عليا.." و بعدها مباشرة أغمي عليه الشيء الذي استدعى التدخل الطبي.

و قد ظل الطفل لساعات مستلقي فوق سرير متسخ بالدماء وحيدا لساعات طويلة



