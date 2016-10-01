عاجل و بالفيديو..شوفو أشنو وْقع لطفل تعرض للاغتصاب بالدار البيضاء

شوف تيفي:م غ
استقبلت مستعجلات مستشفى السقاط بالدار البيضاء،ليلة الجمعة-السبت، حالة خطيرة لطفل مغربي لم يتجاوزه عمره 14 سنة، تعرض للاغتصاب.
و حسا ما عاينت"شوف تيفي" و من خلال ما يبين الفيديو،وصل الطفل إلى المستشفى في حالة خطيرة .
وحسب مصادرنا لم يقوى الطفل الذي ظل وحيدا على الكلام سوى ترديد كلمة "اغتاصبوني و تكرفصو عليا.." و بعدها مباشرة أغمي عليه الشيء الذي استدعى التدخل الطبي.
و قد ظل الطفل لساعات مستلقي فوق سرير متسخ بالدماء وحيدا لساعات طويلة
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